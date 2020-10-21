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21.10.2020 11:21
Рубрика: Общество

Более 5 тысяч именных деревьев высадят в парках Москвы в 2020 году

Текст: Ирина Огилько

В октябре в столице продолжили семейно-экологический проект "Наше дерево". До первых холодов высадят в столице 5 тысяч именных деревьев, в честь новорожденных москвичей. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

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По данным пресс-службы, проект стартовал осенью прошлого года, продолжится должен был весной 2020, но из-за пандемии акцию перенесли на осень. С начала октября по первые числа ноября высадить должны более 5 тысяч деревьев.

- В этом году на природных территориях в рамках акции уже высажено почти 2000 деревьев, - сказал руководитель департамента Антон Кульбачевский. - Посадки прошли на территории Химкинского леса, Щукинского лесопарка, в парке "Покровское-Стрешнево", ландшафтном заказнике "Долина реки Сходни в Куркино", на территории ПИП "Тушинский", Крюковском и Терлецком лесопарках, природном заказнике "Жулебинский", природно-исторических парках "Кузьминки-Люблино" и "Битцевский лес", Ульяновском лесопарке.

Всего в этом году на 26 природных территориях ГПБУ "Мосприрода" будет посажено более пяти тысяч именных саженцев. Москвичи высадят сосны, липы, ивы, рябины, клены, дубы, груши и яблони.

По словам Кульбачевского, в этом году торжественного открытия акции не было, связано это с эпидемиологической ситуацией. Родителей уведомляют, когда можно будет участвовать. Во время посадок участники соблюдают масочный режим и социальное дистанцирование. Инвентарь и посадочный материал выдают организаторы. Родители после посадки дерева получают сертификат, в котором написано, в честь кого дерево посадили, что за порода дерева и его точное месторасположение.

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Напомним, что прошлой осенью в 27 столичных лесопарках появилось более 2300 именных деревьев в честь 1125 новорожденных девочек и 1234 мальчиков.

Кстати, участвовать в акции могут родители до исполнения их ребенком возраста трех лет. Подать заявку можно здесь: www.mos.ru/services/nashe-derevo/, а затем на специальной интерактивной карте выбрать парк, участок и породу дерева для высадки. Данные о доступности участков и деревьев отображаются в режиме онлайн.

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