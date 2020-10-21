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21.10.2020 11:48
Рубрика: Экономика

"Дачные" электрички в столичном регионе выведут из расписания 25 октября

Текст: Ирина Огилько

С 25 октября на ряде направлений Московской железной дороги из графика выведут так называемые дачные электрички в связи с сезонным уменьшением пассажиропотока. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе Московской железной дороги.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В основном это электрички, курсирующие по выходным дням. Изменения коснутся Горьковского, Казанского, Киевского, Павелецкого и Савеловского направлений. Всего выведут из расписания 16 поездов, расписание еще более десяти составов изменится.

Так, на Савеловском направлении отменят два поезда выходного дня, следующих до станции Савелово. На Киевском направлении изменят периодичность курсирования пяти поездов и еще пять отменят: среди них один поезд до Крестов, один до Калуги и еще один до Малоярославца.

Со всеми изменениями в расписании движения пригородных поездов можно ознакомиться на вокзалах и остановочных пунктах столичной железной дороги

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