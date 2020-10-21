Детям с дислексией в России может помочь речевой аудит

Более 30 тысяч учителей логопедов и дефектологов оказывают помощь детям в детсадах и школах. Серьезный труд специалистов, внимание родителей, учителей и "значимых взрослых" могут помочь 45 тысячам детей с нарушениями речи. Открываются центры психолого-педагогической, медицинской и специальной помощи - их количество за последние два года выросло с 350 до 457.

Должны ли мы, привычно гордясь своей логопедической школой, искать новые пути помощи детям с трудностями обучения? - этот вопрос обсуждали представители Министерства просвещения, учредитель Ассоциации родителей и детей с дислексией и детский омбудсмен г. Москвы.

Что объединяет Леонардо да Винчи и Эйнштейна, сказочника Андерсена и бизнесмена Рокфеллера? То, что они были дислексами.

Правильный подход к страдающим от дислексии даст им возможность реализовать свой талант, которым одарены все дети, уверен заместитель министра просвещения РФ Виктор Басюк.

Школьная неуспешность - глобальная проблема. Когда ребенок выбивается из обычной школьной жизни, усвоения необходимых знаний и навыков, у него начинаются проблемы и психологического взаимодействия с окружением.

Но сегодня, по словам Виктора Басюка, уже есть ряд методик адаптации и механизмов сопровождения школьной неуспешности. Они могут помочь исправить положение. В январе 2019 года появились методические рекомендации и психолого- педагогического сопровождения таких детей.

Очень важно, чтобы нарушения чтения не мешали адекватной адаптации детей к школьной ситуации, чтобы дети не выпадали из ритмов школы.

Нарушения чтения и письма могут проявляться в разной степени и у них могут быть разные причины, но есть одно общее - они не преодолеваются без специальной организованной помощи, которая включает в себя коррекционную логопедическую поддержку ребенка.

Более 30 тысяч учителей логопедов и дефектологов в дошкольных и школьных учреждениях ( в школах - около 14 тысяч) это неплохой показатель. При этом при Министерстве просвещения создана специальная рабочая группа, которая занята совершенствованием нормативной базы по повышению доступности логопедической помощи детям с дислексией. Экспертами этой группы разработан ряд пакетных нормативных решений, которые помогают специалистам школ и центров - в их активе и онлайн-курсы, и электронные тренажеры чтения и интернет-портал для технической и методической поддержки. Виктор Басюк уверен, что сегодня нужны современные способы обучения дислексов, в том числе и дистанционные формы.

В дальнейшем, по его мнению, нужно оптимизировать систему оценок для детей с дислексией, проработать возможность помощи им в онлайн- формате и индивидуализировать обучение таких детей.

Мария Пиотровская, учредитель ассоциации родителей и детей с дислексией, предлагает объяснять это таинственное явление простой фразой - трудности в получении навыков чтения, письма и счета. Однако эти простые слова могут повлечь за собой трагедию длиною в целую жизнь.

Организованной Марией интернет-проект "Дислексия. NET- онлайн" направлен на информирование педагогов и родителей о современных возможностях помощи детям с дислексией.

По ее оценкам, 25 процентов детского населения планеты получают образование, которое не могу усвоить. В первую очередь потому, что видят текст по- другому. И при этом это не болезнь и не пример сниженного интеллекта. Она предлагает не ребенка "подкручивать" под систему образования, а система образования - под ребенка.

Иначе будут множиться случаи, когда педагог, ничего не понимая, будет требовать от ребенка в классе чтения вслух, ребенок будет это делать плохо, а одноклассники затевать на этой почве буллинг. Кто-то высокий, кто-то низкий, полный, худой - а кто-то читает плохо, и все над ним смеются.

Огромное количество просветительских мероприятий Ассоциации как раз направлено на борьбу со школьным буллингом.

Родители тоже не обязательно ищут, как ребенку помочь, рассерженные происходящим они иногда начинают обижать такого ребенка и дома.

И вот к средней школе - это уже школьник с неврозами, чья судьба -в будущем не реализоваться еще и в профессии.

Самым знаковым событием прошедшего года она считает открытие Ассоциацией онлайн-центра для детей с трудностями обучения. На котором разработана навигация для родителей из любого уголка России, где нет никаких центров помощи, родители часто не знают, что им делать или стесняются об этом спрашивать. Если есть необходимость, в таком онлайн-центре может быть проведена дистанционная диагностика ребенка - по его школьным тетрадям и т.д. К центру подключаются разные люди из разных стран - финская школа дислексии, американская школа дислексии.

Центр гордится конкурсом рисунков "Ожившие буквы", в котором приняли участие все регионы РФ. Нарисованные и описанные детьми рассказы о трудностях обучения в школе, по словам Марии Пиотровской, "на самом деле невозможно читать", так много в них надежды на помощь взрослых!

Проекты ассоциации поддержал писатель Евгений Гришковец, согласившийся ответить на вопросы родителей: он сам дислекс, и дети у него тоже страдают дислексией.

Осенью был запланирован агитпоезд на юг, с лекциями, диагностикой и мастер-классами, но все пришлось переводить в онлайн.

Для московского детского омбудсмена Ольги Ярославской тема дислексии связана с правами ребенка, и в первую очередь с его ключевым правом - на образование. В полной мере воспользоваться этим правом ребенок с дислексией может лишь при возможности индивидуального маршрута развития. Можно ли его выстроить? Если четко провести диагностику, уверена Ольга Ярославская.

Зная о растерянности некоторых родителей и их склонности прятать проблему от себя и от других, она уверена, что прорывом тут может стать повсеместный речевой аудит. Опираясь на расчеты, она уверенно говорит, что это не потребует никаких дополнительных ставок и финансовых вливаний - это вопрос доброй воли и хорошей организации.

Речевой аудит поможет выявить необходимость ранней возможности помощи детям в соблюдении их прав на образование.