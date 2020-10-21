Новости

Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок 18:34
Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса 18:24
"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии 18:17
В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников 18:15
Эксперт: Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает сбои в работе 18:12
Юрий Стоянов сыграет старого вампира вместо Михаила Ефремова 18:00
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5% 17:54
Учреждена премия имени Андрея Дементьева 17:50
Мишустин оценил проекты инвесторов в Арктике 17:50
"Спартак" проиграл "Енисею" в Кубке России по футболу 17:50
Путин поздравил Михалкова с юбилеем в модном формате 17:33
В Петербурге грузовик с мертвым водителем проехал два километра по КАД 17:32
В Минобрнауки не будут полностью переводить студентов на дистанционное обучение 17:20
Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар” 17:06
Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера 17:05
Матвиенко: Награждение детей-героев пройдет в режиме телемоста 17:03
Дума поддерживает перенос компенсации советских вкладов еще на год 16:50
Ольга Любимова поздравила Никиту Михалкова с 75-летием 16:43
Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19 16:35
Вышел трейлер сериала "Бортпроводница" с Кейли "Пенни" Куоко 16:25
В России в этом году увеличилось число терактов 16:18
Эвакуация космонавтов "Союза МС-16" пройдет по сокращенному сценарию 16:05
В Москву прилетел редкий дятел 15:56
В Совфеде составляют список желающих сделать прививку от коронавируса 15:54
Михаил Ефремов выплатил родственникам Сергея Захарова по миллиону 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 18:12
Рубрика: Общество

Эксперт: Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает сбои в работе

Текст: Ангелина Зеленькова

Платформа "Московская электронная школа" (МЭШ) оперативно решает сбои в работе, не прерывая учебного процесса. С учетом эпидемиологической обстановки дистанционный формат обучения является оптимальным. Об этом сообщил заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру Сергей Веременко.

Собянин: Будем жестко контролировать соблюдение принятых мер

"В любой сложной масштабной системе бывают сбои. Но сегодня мы видим, что коллегам из команды проекта удается оперативно решать возникшие вопросы, не прерывая учебного процесса", - рассказал Агентству городских новостей "Москва" Сергей Веременко.

Он отметил, что в текущей эпидемиологической обстановке дистанционный формат становится оптимальным, а где-то - единственно возможным способом обучения при соблюдении мер безопасности. При этом учителям по возможности удается комбинировать очные и онлайн-занятия. "В Москве, например, на дистанционку переведены ученики 6-11 классов, которые уже вполне могут самостоятельно заниматься, а ученики 1-5 классов - посещают очные занятия. Технологии помогают автоматизировать многие процессы, например, проверку домашних заданий, а также собирать аналитику. Они помогают анализировать большие данные и пользовательский опыт, и на основании этого реализовывать индивидуализацию обучения: освоение материала учеником в индивидуальном темпе по личной траектории", - добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, президент группы компаний InfoWatch и сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская также отметила, что работа платформы МЭШ, сбой в которой произошел 19 октября, была отлажена очень оперативно. Сервис начал испытывать перегрузки, но уже через сутки проблемы были решены, началась стабильная работа системы. По ее словам, платформа для дистанционного обучения в МЭШ была создана за максимально сжатые сроки, в связи с чем приходится отлаживать ее на ходу.

Около 6 тыс. видеоуроков от столичных учителей появилось в библиотеке Московской электронной школы

Как сообщалось, 19 октября в работе электронного журнала и дневника МЭШ произошел сбой, который не помешал началу уроков в столичных школах. Уже во вторник проблема была устранена. "На пике число уникальных запросов в секунду в "Московской электронной школе" достигает почти 90 тысяч - это в три раза больше, чем в весенний период. При такой нагрузке система сегодня работает в штатном режиме", - отметили в столичном департаменте образования и науки.

Напомним, с понедельника, 19 октября, школьники 6-11 классов на ближайшие две недели перешли в дистанционный режим обучения.

В регионах Общество Образование Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5%
Госдума одобрила президентские поправки о ФСБ и внешней разведке
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19
В Роспотребнадзоре разъяснили исчезновение антител у 20% переболевших COVID-19
Утверждены новые правила целевого обучения в колледжах и вузах