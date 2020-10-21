Эксперт: Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает сбои в работе

Платформа "Московская электронная школа" (МЭШ) оперативно решает сбои в работе, не прерывая учебного процесса. С учетом эпидемиологической обстановки дистанционный формат обучения является оптимальным. Об этом сообщил заместитель генерального директора образовательной онлайн-платформы Учи.ру Сергей Веременко.

"В любой сложной масштабной системе бывают сбои. Но сегодня мы видим, что коллегам из команды проекта удается оперативно решать возникшие вопросы, не прерывая учебного процесса", - рассказал Агентству городских новостей "Москва" Сергей Веременко.

Он отметил, что в текущей эпидемиологической обстановке дистанционный формат становится оптимальным, а где-то - единственно возможным способом обучения при соблюдении мер безопасности. При этом учителям по возможности удается комбинировать очные и онлайн-занятия. "В Москве, например, на дистанционку переведены ученики 6-11 классов, которые уже вполне могут самостоятельно заниматься, а ученики 1-5 классов - посещают очные занятия. Технологии помогают автоматизировать многие процессы, например, проверку домашних заданий, а также собирать аналитику. Они помогают анализировать большие данные и пользовательский опыт, и на основании этого реализовывать индивидуализацию обучения: освоение материала учеником в индивидуальном темпе по личной траектории", - добавил эксперт.

Как сообщалось ранее, президент группы компаний InfoWatch и сооснователь компании "Лаборатория Касперского" Наталья Касперская также отметила, что работа платформы МЭШ, сбой в которой произошел 19 октября, была отлажена очень оперативно. Сервис начал испытывать перегрузки, но уже через сутки проблемы были решены, началась стабильная работа системы. По ее словам, платформа для дистанционного обучения в МЭШ была создана за максимально сжатые сроки, в связи с чем приходится отлаживать ее на ходу.

Как сообщалось, 19 октября в работе электронного журнала и дневника МЭШ произошел сбой, который не помешал началу уроков в столичных школах. Уже во вторник проблема была устранена. "На пике число уникальных запросов в секунду в "Московской электронной школе" достигает почти 90 тысяч - это в три раза больше, чем в весенний период. При такой нагрузке система сегодня работает в штатном режиме", - отметили в столичном департаменте образования и науки.

Напомним, с понедельника, 19 октября, школьники 6-11 классов на ближайшие две недели перешли в дистанционный режим обучения.