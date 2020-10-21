Фонтан в парке "Царицыно" накрыли на зиму защитным куполом

В столичном парке "Царицыно" завершились работы по сезонной консервации светомузыкального фонтана. Об этом сообщили "РГ" в пресс-службе департамента ЖКХ Москвы. Уникальное гидросооружение на зиму накрыли защитным куполом.

Это единственный в столице фонтан, который накрывают на зиму таким способом. Купол защищает музыкальное оборудование и световые элементы. Он состоит из восьми секторов весом по 400 кг каждый. Они крепятся на болты и держатся за счет давления воздуха, который закачивают зимой через две трубы. Воздушная подушка не позволяет куполу прогибаться или рваться из-за большого количества осадков. Зимой снег с купола будут убирать с помощью веревок, натянутых поверх конструкции, а затем счищать с краев.

За целостностью конструкции проследят дежурные. Они в круглосуточном режиме будут контролировать работу вентилятора, электрики и обогрева. Зимой под навесом будет проводиться техническое обслуживание оборудования фонтана для его исправной работы следующим летом.

Светодинамический фонтан, расположенный в акватории Царицынского пруда, был открыт в 2007 году. Благодаря размещению в естественном пруду он гармонично вписывается в ландшафт окружающего парка.