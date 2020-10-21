Из-за коронавируса подготовка к 271-му сезону в первом русском профессиональном театре была непростой, однако, несмотря на невозможность пять месяцев встречаться со зрителями, театр жил, развивался и готовил для любителей драматического искусства не только творческие, но и инфраструктурные сюрпризы. Планами на предстоящий сезон поделился художественный руководитель академического театра драмы имени Федора Волкова в Ярославле Сергей Пускепалис.

Сергей Витауто, подготовка к новому сезону шла в сложнейших условиях. На определенный период были приостановлены репетиции, перед самым открытием заболела часть труппы, из-за чего первую встречу со зрителями пришлось передвинуть на две недели. Все ли из запланированного на "межсезонье" удалось сделать?

Сергей Пускепалис: Сделали все, но сроки сдвинулись, конечно. Например, мюзикл "Еврейское счастье" в постановке Егора Дружинина мы должны были выпустить в начале апреля, а смогли это сделать только сейчас, и 16 октября им открыли сезон. Так же и со всеми остальными премьерами - все сдвинулось. Но продолжается работа над каждым проектом, мы ни от чего не отказались.

Что нового увидят зрители в сезоне 271? "Еврейское счастье" вы уже назвали. Кстати, этот мюзикл-открытие показал, насколько и актеры, и зрители соскучились друг по другу. Публика просто искупала артистов в аплодисментах. Впрочем, дело тут, конечно, прежде всего в качестве постановки...

Сергей Пускепалис: Надеюсь, зрители оценят и другие наши премьеры. В самом конце октября мы представим спектакль по пьесе Александра Галина "Сирена и Виктория" в постановке Валерия Кириллова, 18 - 19 декабря я планирую показать свою режиссерскую работу "Забыть Герострата", в апреле запланирован выпуск постановки Бориса Павловича, посвященной Константину Циолковскому. Параллельно с ним Анджей Бубень будет ставить спектакль по повести Тургенева "Отцы и дети". И в финале сезона зрители увидят постановку Александра Кузина "Иного и быть не может" по рассказу Романа Михайлова, а также мою - по пьесе Евгения Гришковца "Весы".

После спектакля-открытия зрители активно обсуждали не только достоинства постановки, но и обновленный зрительный зал, удобные новые кресла, хотя и досадовали, что сидеть пока приходится в масках и в шахматном порядке. То есть лето и время вынужденного творческого простоя, несмотря ни на что, вам удалось потратить с максимальной пользой. Запланированные ремонтные работы не откладываются и не переносятся?

Сергей Пускепалис: Что касается масок и 50 процентов занятых мест - это требование Роспотребнадзора, и мы его жестко соблюдаем. Если же говорить о реконструкции Волковского театра, то в планах Министерства культуры РФ выделение серьезного финансирования. Пока в рамках этого обновления нашего театра мы сделали глобальное переустройство зрительного зала. Правда, после замены кресел мест там стало на 120 меньше, что связано с последними противопожарными требованиями и действующими сегодня ГОСТами, касающимися организации работы театров. Но мы планируем компенсировать эту потерю за счет перевода декорационного цеха в другое помещение и создания на его месте новой сцены на 200 мест с отдельным входом и инфраструктурой, тоже предполагающей максимальный комфорт для восприятия прекрасного. Также у нас появилась опция - абонемент в ложу. Таким образом можно покупать ложу для себя, для друзей, для целой организации. Там тоже будут новые удобные кресла, отдельный гардероб. По условиям абонемента, зрители лож будут индивидуально обслуживаться в буфете.

Кроме того, мы изменили входную зону, и теперь она стала символом живого театра, смены театральных поколений, бесконечного творческого процесса. Кстати, для истории при входе в зрительный зал мы оставили два сектора старых кресел - с памятной табличкой, что с 1967-го по 2020 год они надежно служили первому русскому театру.

Перевод цехов в другое здание, открытие малой сцены, обновление верхней механики основной сцены - пунктов в ремонтном списке еще много…

Сергей Пускепалис: Несколько дней назад прошел конкурс на дальнейшую реконструкцию нашего театра. Все идет по плану.

Вы руководите труппой Волковского театра уже больше года. Так получилось, что вы ее возглавили, когда коллектив еще находился в некой "зоне турбулентности" из-за попытки присоединить Волковский театр к питерской Александринке. Потом "заштормило" из-за ковида. Как вы и коллектив все это вообще выдерживаете?

Сергей Пускепалис: Вся ситуация, связанная с Александринкой закончилась, когда меня сюда назначили. Меня это никак не коснулось. Пандемия, безусловно, внесла в нашу жизнь негативные явления. Но мне к подобному не привыкать, потому что в 2010 году, когда я был в Волковском театре главным режиссером, нас на два месяца закрывали пожарные после "Хромой лошади" (пермский ночной клуб, где в 2009 году произошел пожар с многочисленными жертвами - авт.). То есть ситуация для меня не новая, когда какие-то объективные моменты тормозят работу театра. Ничего, переживем.

То есть ситуация в целом терпимая?

Сергей Пускепалис: Благодаря усилиям Министерства культуры. Потому что оно пять месяцев поддерживало неработающий театр, чтобы его не обескровить. Ведь людям надо как-то жить, они же рассчитывали на те зарплаты, которые у них были, когда театр функционировал и зарабатывал. Вы знаете, что в Европе 70 процентов театров закрылись, прекратили существование, актеры разошлись? Это очень серьезное явление, потому что потом труппы крайне сложно будет собрать. Это все равно что мартеновскую печь остановить, так как у нас тоже условия работы связаны с непрерывным циклом. Поэтому я, конечно, хотел бы поблагодарить через вашу газету Министерство культуры за то участие в судьбе нашего театра, которое мы ощущаем.

Присвоение театру статуса особо ценного объекта культурного наследия народов России тоже сыграло свою роль в привлечении внимания, в финансировании?

Сергей Пускепалис: Этот статус не влияет на финансовые поступления. У нас и так приличные гранты на нашу работу. Статус позволил обратить более пристальное внимание на само наше здание, и мы в результате смогли начать ремонт. Под нами же подземная речка течет, у нас много проблем…

Открытие сезона само по себе уже радует. А если заглянуть на сайт театра, то приятно вдвойне: на многие спектакли все билеты уже проданы...

Сергей Пускепалис: У нас в апреле, перед пандемией, была 100-процентная продажа билетов на месяц вперед. К сожалению, мы, скрепя сердце, потом эти деньги зрителям отдавали. Но были и такие, кто их не забрал. Эти зрители стали нашими маленькими, но спонсорами. И сейчас на сайте под афишей многих спектаклей есть радующая меня надпись, что билеты проданы. Это уже показатель нашей эффективности. Понятно, что речь о 50 процентах, но думаю, что все наши усилия, работа над репертуаром, новые проекты, создание современных комфортных условий результат принесут. Мы должны стать театром зрительского успеха.

Когда видишь вашу загруженность и вовлеченность во все театральные процессы, невозможно не задуматься, как же вам удается совмещать все это с участием в многочисленных кинопроектах…

Сергей Пускепалис: Я сейчас существенно сокращаю все свои творческие планы, связанные с кино. Остались кое-какие проекты, которые находятся в зависимости от планов театра. То есть если возникает творческая пауза или я понимаю, что здесь полным ходом идет какая-то работа, только в этом случае я могу переключиться на кинопроект. Я не актер, я - режиссер. Театр у меня в приоритете.