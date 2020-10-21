Курская школьница привела в военкомат 30 новобранцев

В Курской области 17-летняя жительница привела в военкомат 30 призывников: девушка звонила в дверь новобранцам, и те с радостью открывали, не подозревая, что школьница - волонтер военкомата. А при встрече она тут же вручала юношам повестку, сообщает KP.Ru.

Анна учится в лицее Курска, но повестки разносила в городе атомщиков Курчатове - туда она приезжает на выходные, навестить бабушку. В один из приездов решила поработать волонтером военкомата.

За отличные результаты девушку наградили грамотой. По словам школьницы, к юношам, которые несут службу в армии, она относится с уважением.

В курском военкомате отметили, что такая практика вручения повесток уже себя оправдала и будет продолжена.