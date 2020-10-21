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21.10.2020 11:50
Рубрика: Общество

Курская школьница привела в военкомат 30 новобранцев

Текст: Анна Скрипка (Курск)

В Курской области 17-летняя жительница привела в военкомат 30 призывников: девушка звонила в дверь новобранцам, и те с радостью открывали, не подозревая, что школьница - волонтер военкомата. А при встрече она тут же вручала юношам повестку, сообщает KP.Ru.

Фото: Пресс-служба ЦВО
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Анна учится в лицее Курска, но повестки разносила в городе атомщиков Курчатове - туда она приезжает на выходные, навестить бабушку. В один из приездов решила поработать волонтером военкомата.

За отличные результаты девушку наградили грамотой. По словам школьницы, к юношам, которые несут службу в армии, она относится с уважением.

В курском военкомате отметили, что такая практика вручения повесток уже себя оправдала и будет продолжена.

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