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Рубрика: Общество

МФТИ проведет Международную олимпиаду по физике

Текст: Мария Агранович
Московский физико-технический институт выступит организатором Международной распределенной олимпиады по физике 2020 IPhO. Распоряжение об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В этом году мероприятие пройдет в дистанционном формате с 7 по 15 декабря при поддержке Минпросвещения, Минобрнауки и правительства Москвы. В олимпиаде могут участвовать школьники и студенты первых курсов университетов.

Фото: Олеся Курпяева
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IPhO - International Physics Olympiad - ежегодные международные соревнования по физике среди школьников разных стран. Часто они становятся первым шагом к научной карьере. Зачет здесь ведется индивидуально для каждого участника.

- Ребята в России и других странах проходят большой путь, чтобы подготовиться к участию в олимпиаде, - рассказал "РГ" Артем Воронов, проректор по учебной работе МФТИ. - Обычно все конкурсанты приезжают на соревнование в одну страну. Но в этом году олимпиада будет распределенной, то есть каждый будет выполнять конкурсные задания локально, в своей стране. За такой формат высказались и президент международной олимпиады по физике, и наши коллеги за рубежом. Однако подготовка всего мероприятия, проработка дистанционного регламента, предоставление заданий проводится Физтехом. Для нас это большая честь. Конечно, дистанционный режим вносит свои сложности, но это уже далеко не первая олимпиада подобного формата, которую проводит наш вуз. Например, ежегодно под эгидой Россотрудничества в таком же распределенном режиме мы проводим международные олимпиады Phystech.International по физике и математике.

В Международной олимпиаде по физике традиционно участвуют лучшие ребята со всего мира - победители сложных многоступенчатых отборочных туров. В России это победители Всероссийской олимпиады по физике.

Международная физическая олимпиада состоит из теоретической и экспериментальной частей, на каждую отводится по пять часов. Так как в заданиях нужно будет выполнить практическую работу, олимпиада в каждой отдельной стране будет проводиться очно. Но на сайте соревнования указаны четкие требования к помещениям. Это должна быть хорошо освещенная комната. У каждого участника должен быть индивидуальный стол. Между столами - минимум 1,5 метра. Также должен быть отдельный стол для наблюдателя.

Фото: Пресс-служба Ульяновского госуниверситета
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Все необходимое оборудование для экспериментов страны получат заранее. Участникам разрешено пользоваться непрограммируемым калькулятором. Следить за соблюдением правил будут официальные представители, а перед началом соревнований всем нужно будет пройти видеорегистрацию.

Так как олимпиада распределена по странам, ребята будут находиться в 13 часовых поясах. В восточных странах все начнется в 15-16 часов по местному времени, а в западных - в 8-9. Таким образом, в последней по счету стране участники приступят к выполнению заданий прежде, чем закончат в первой стране. Официальный язык олимпиады - английский. Но оргкомитет планирует перевести условия задач на разные языки.

Справка РГ

В 2019 году российские школьники завоевали на Международной физической олимпиаде пять медалей: четыре золотые и одну серебряную. Победители и призеры таких олимпиад имеют право поступить в любой российский вуз без экзаменов по соответствующему профилю.

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