В одном из флагманских вузов страны, МГТУ имени Баумана, найдены серьезные нарушения антиковидных мер. По мнению специалистов управления Роспотребнадзора по Москве, они стали причиной вспышки COVID-19 у студентов.

Как уточнили в пресс-службе управления, о тревожной ситуации заявили студенты Бауманки. Они считают, что заболеваемость среди их товарищей и преподавателей начала расти из-за формального подхода к дезинфекции. Санитарный контроль подтвердил эти опасения. Эпидрасследование, обязательное в таких случаях, ведется в четырех корпусах: на 2-й Бауманской, Рубцовской набережной, Госпитальном и Волховском переулках. Специалисты еще анализируют ситуацию, но уже сейчас очевидны серьезные нарушения.

Самое главное замечание относится к дезинфекции. Журналов и графиков нет, поэтому сложно понять, регулярно ли она ведется. Такая же ситуация с дезинфекцией аудиторий после занятий. Между тем по санитарным нормам все поверхности нужно обрабатывать раз в три часа. Есть нарекания и к проветриванию помещений, и к контролю за масочным режимом. Социальную дистанцию в корпусах также не соблюдали, да и разметку проверяющие не нашли. Все это в совокупности привело к вспышке ковида в вузе, считают специалисты Роспотребнадзора.

На вуз как на организацию за нарушение санитарных требований составлен протокол по статье 6.3 КоАП, его рассмотрит суд. В крайнем случае эта статья предусматривает административное приостановление работы. Вуз получил предписание от санитарной инспекции и уже начал его выполнять. Как сообщили в пресс-службе Бауманки, здания трех корпусов и техникума закрыты на дезинфекцию до 23 октября.