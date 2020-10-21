Москвичи могут записаться на прием в "Мои документы" через приложение "Госуслуги Москвы"

Жители столицы смогут выбрать удобное время посещения и избежать ожидания в центре, записавшись на прием в центры Мои документы" через мобильное приложение "Госуслуги Москвы". Об этом сообщает портал мэра Москвы.

Чтобы это сделать, нужно зайти в раздел приложения "Центры государственных услуг" и выбрать категорию "Центры госуслуг". Сначала необходимо найти нужный офис. Для этого в сервисе есть специальный поисковый фильтр, в котором нужно отметить ближайшую станцию метро или район. Затем нажать на кнопку "Предварительная запись" и выбрать нужный офис в предложенном перечне. Когда пользователь выберет наиболее подходящий офис, на экране появится вкладка с детальной информацией о центре.

Руководитель проекта "Мобильные сервисы" департамента информационных технологий Олег Филимонов заявил, что для москвичей созданы сотни электронных услуг и сервисов, благодаря которым можно оплачивать счета, подавать заявки на оформление документов и льгот, не выходя из дома.

"При оформлении и выдаче некоторых документов, например заграничного паспорта или свидетельства о рождении, необходим личный визит в центры госуслуг. В этом случае москвичи могут выбрать удобное время посещения и заранее записаться на прием к специалисту с помощью приложения "Госуслуги Москвы", - сказал Филимонов.