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21.10.2020 12:11
Рубрика: Происшествия

МВД предупредило о новой тактике телефонных мошенников

Текст: Антон Валагин (Воронеж)

Воронежская полиция зафиксировала нехороший рекорд - за минувшие сутки от телефонных мошенников пострадали 16 человек, ущерб составил порядка пяти миллионов рублей.

В 19.15 вторника неизвестный позвонил 26-летней девушке. Представившись сотрудником службы безопасности банка, он сообщил, что мошенники взяли кредит на ее имя и, чтобы избежать неприятностей, необходимо перевести деньги на другой счет.

- Далее потерпевшую переключили на другого сотрудника - он объяснил, что необходимо снять деньги в банкомате и зачислить на другие счета, - рассказали .в ГУ МВД по Воронежской области. Не переставая разговаривать с незнакомцем, девушка выполнила все его указания, лишившись без малого двух миллионов рублей. Очнулась она, лишь когда собеседник отключился.

Фото: Gettyimages
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку

Аналогичный звонок поступил 69-летнему воронежцу. Его спросили, переводил ли он сейчас деньги во Владивосток. Получив отрицательный ответ, звонивший (разумеется, сотрудник службы безопасности банка) рассказал, что доступ к счету получили мошенники и для сохранности деньги с него необходимо перевести в безопасное место. Разговор не прекращался до тех пор, пока пострадавший не дошел до банкомата и своими руками перевел мошенникам 1,03 миллиона рублей.

Возбуждены уголовные дела по части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Стоит отметить, что телефонные мошенники сменили тактику: если раньше они пытались выведать данные карты или смс-пароль, чтобы получить доступ к банковскому счету, то теперь забалтывают жертву до тех пор, пока она не отправит деньги сама.

- На уголовном преследовании смена тактики не отразится, статья одна, - уточнила руководитель пресс-службы регионального ГУ МВД Наталья Куликова.

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