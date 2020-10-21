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21.10.2020 17:34

На Правобережье соревновались юные борцы

Организовал детский турнир по вольной борьбе депутат городской думы Калуги Роман Выборнов. В первенстве приняли участие 80 ребят в 13-ти весовых категориях.
Фото: Калужская городская дума Фото: Калужская городская дума
Фото: Калужская городская дума

Соревнования состоялись с соблюдением строгих мер безопасности в связи с коронавирусом. Помимо термометрии, масочного режима и обработки антисептиком были предусмотрены специальные организационные меры. Время турнира было увеличено, одновременно в зале находились борцы, представляющие только три весовые категории. Также вынужденно ограничили количество присутствующих взрослых, в том числе родителей.

"Сейчас, во время этой сложной эпидемиологической ситуации в стране, мы хотим подарить детям эмоции, хорошее настроение, конечно, с соблюдением всех мер безопасности, - пояснил депутат. - Как вид спорта, вольная борьба помогает развить не только физическую форму, но и проявляет индивидуальность спортсмена, закаливает характер, повышает уверенность, решительность, целеустремленность, умение находить выходы из сложных ситуаций. Говорят, что вольная борьба - это физическая версия шахмат, она также учит думать".

Фото: Калужская городская дума
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"Соревнования прошли на высшем уровне, дети довольны, у них горят глаза, родители тоже очень радуются успехам ребят. Такие турниры проводить очень важно: именно благодаря соревнованиям ребенок может научиться справляться с волнением, проявить себя. А мы, тренерский штаб, сможем выявить самых сильных бойцов. И самые талантливые участники получат возможность выйти на новый уровень межрегиональных и общероссийских соревнований", - подчеркнул Руслан Магомедов, тренер Федерации спортивной борьбы Калужской области.

Победители и призеры соревнований получили кубки, медали и сувениры, а все участники - памятные грамоты. Планируется, что этот спортивный турнир станет ежегодным.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Калужская область Калуга Городская Дума города Калуги

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