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Рубрика: Культура

До встречи у портрета

Народный художник СССР, академик РАХ Александр Шилов передал в дар Москве свои новые работы
Текст: Андрей Васянин
Российская газета - Неделя № 238(8292)
В 1996 году была учреждена Московская Государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова единогласным постановлением всех фракций Государственной Думы и правительства Москвы на основе безвозмездной передачи в дар Отечеству коллекции живописных и графических произведений народным художником СССР, академиком РАХ А.М. Шиловым.
"Ловите счастья, о, миг златой", 2020. Фото: Предоставлено картинной галереей Александра Шилова "Ловите счастья, о, миг златой", 2020. Фото: Предоставлено картинной галереей Александра Шилова
"Ловите счастья, о, миг златой", 2020. Фото: Предоставлено картинной галереей Александра Шилова

Этот благородный, преисполненный высокой гражданственности поступок является уникальным, аналога которому нет и не было в истории нашей страны. Коллекцию произведений, подаренных мастером государству и городу Москве, расположили в старинном особняке, построенном в XIX веке архитектором Евграфом Тюриным. В 2003 году было построено новое здание галереи по проекту архитектора М. Посохина.

Фото: Сергей Николаев / РГ
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Торжественное открытие галереи состоялось 31 мая 1997 года. На церемонии открытия художник сказал, что все свои лучшие картины он будет передавать в дар Отечеству и городу Москве. Это уже стало традицией у мастера - дарить столице ко Дню города свои лучшие произведения.

Важное место в творчестве мастера занимают тема патриотизма и образы участников Великой Отечественной войны. Портреты защитников Родины мастер начинает писать еще со студенческой скамьи с портрета Героя Советского Союза летчика М.В. Водопьянова и продолжает это делать до сих пор.

Цикл работ, посвященный нашим легендарным современникам, составляет уже более 40 полотен. Портреты участников Великой Отечественной войны представляют тематическую выставку "Они сражались за Родину!", расположенную в 3-м зале Московской Государственной картинной галереи народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова.

Президент РФ В.В. Путин дважды посетил галерею и высоко оценил творчество художника, оставив слова благодарности в книге отзывов: "С благодарностью и восхищением. Успехов". По его предложению выставка "Они сражались за Родину!" с целью патриотического воспитания экспонируется в городах-героях и городах воинской славы. В период 2012-2020 гг. выставка посетила 19 городов: Минск, Волгоград, Тулу, Севастополь, Смоленск, Брянск, Курск, Орел, Тверь, Псков, Великий Новгород, Ковров, Белгород, Воронеж, Елец, Архангельск, Мурманск, Ярославль, Новосибирск. Ветераны, посетившие выставку, со слезами на глазах благодарили Шилова за внимание к ним и к их подвигу.

За портреты поистине героических личностей, легендарных разведчиков и контрразведчиков - Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна, разведчика Дж. Блейка, выдающегося разведчика К. Филби, Героя России А.Н. Ботяна, Александр Максович Шилов дважды получил первую премии ФСБ России в области искусства.

"Святым огнем любви согреты", 2019 (фрагмент). Фото: Предоставлено картинной галереей Александра Шилова

"Разведчики, контрразведчики разных родов войск - это передний край, которые хранят и берегут Россию! Я писал и буду писать портреты этих великих людей, потому что они защищают Родину - а это самый священный долг! На подвигах этих защитников Отечества нужно воспитывать подрастающее поколение!" - говорит Александр Шилов.

Галерея Александра Шилова является не только одним из важнейших культурных центров Москвы, она стала важным центром духовного и патриотического воспитания.

Патриотические выставки художника с большим успехом проходят в Голицынском пограничном институте ФСБ России, Академии ФСБ России, Пограничной академии ФСБ России. Для слушателей проводятся патриотические лекции и экскурсии в зале Боевой Славы. По сложившейся традиции в галерее проходят "Встречи у портрета" с героями картин, на которых присутствуют ветераны и молодежь, награждения победителей детских конкурсов рисунков патриотической направленности, встречи с разведчиками и контрразведчиками.

Галерея Александра Шилова провела ряд важных мероприятий патриотической направленности, приуроченных к 75-летию Великой Победы. 2 сентября состоялось торжественное открытие выставки народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова "Они сражались за Родину!" на Арбате. 1 октября в зале Боевой Славы состоялась "Встреча у портрета", главным героем которой стал ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы на Курской дуге, известный разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Викторович Коротков.

Все мероприятия имеют большое патриотическое и воспитательное значение для нашего общества! Они как дань уважения и благодарность всем тем, кто защищал и защищает нашу Родину!

Фото: Daniel Voshart
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На сегодняшний день фонды галереи насчитывают более 1430 живописных и графических портретов, пейзажей, натюрмортов, безвозмездно подаренных Александром Шиловым государству и городу Москве.

На вопрос, как он отбирает работы для передачи в дар городу, народный художник СССР отвечает, что главный принцип - "чтоб самому не было стыдно представить картину на суд зрителя".

- Я расписываюсь в том, на что я способен в данный момент, - говорит Александр Максович. - Художник должен знать, как к нему, к его работе относятся люди, ведь его задача - быть им нужным.

Среди работ, переданных Москве, - портреты фронтовиков, разведчиков и контрразведчиков Виталия Короткова, Кима Филби, Ивана Евтодьева и других. А вот написанная летом этого года в разгар пандемии - и вопреки ей! - "В цветущем саду": солнце, яркая зелень, цветет черемуха, женщина читает книгу.

"В цветущем саду", 2020. Фото: Предоставлено картинной галереей Александра Шилова

Одна из переданных сейчас государству работ, от которой зрители, по словам художника, отходят со слезами на глазах, - "Святым огнем любви согреты". На полотне, названном словами из романса, супружеская пара, прожившая вместе 70 лет.

- Я увидел их, гуляя по Арбату, - людей, смотревших друг на друга с такой теплотой и нежностью, что впору заплакать, - говорит художник. - Мы познакомились, и мне с большим трудом удалось уговорить чету позировать. Работа шла в их квартире, в старинном доме, из окна была видна усадьба на Большой Никитской. Я делал наброски, а писал этот двойной портрет уже в мастерской.

Фото: Олеся Курпяева
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- Художник должен быть по натуре самоедом, - считает Александр Шилов. - И я не помню случая - искренне вам говорю! - чтоб был когда-нибудь полностью доволен своей работой. Надо уметь видеть собственные недостатки, исправлять их - и только так ты будешь двигаться вперед.

Только обладая громадным исполнительским мастерством, которым владели великие художники прошлого, можно создать на полотне жизнь, заключенную в раме! Искусство - это безопасность страны. Какое искусство - такая и душа человека! А какая душа - такой и народ! Искусство должно возвышать и очищать души! А иначе зачем оно?!

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