В 1996 году была учреждена Московская Государственная картинная галерея народного художника СССР Александра Шилова единогласным постановлением всех фракций Государственной Думы и правительства Москвы на основе безвозмездной передачи в дар Отечеству коллекции живописных и графических произведений народным художником СССР, академиком РАХ А.М. Шиловым.

Этот благородный, преисполненный высокой гражданственности поступок является уникальным, аналога которому нет и не было в истории нашей страны. Коллекцию произведений, подаренных мастером государству и городу Москве, расположили в старинном особняке, построенном в XIX веке архитектором Евграфом Тюриным. В 2003 году было построено новое здание галереи по проекту архитектора М. Посохина.

Торжественное открытие галереи состоялось 31 мая 1997 года. На церемонии открытия художник сказал, что все свои лучшие картины он будет передавать в дар Отечеству и городу Москве. Это уже стало традицией у мастера - дарить столице ко Дню города свои лучшие произведения.

Важное место в творчестве мастера занимают тема патриотизма и образы участников Великой Отечественной войны. Портреты защитников Родины мастер начинает писать еще со студенческой скамьи с портрета Героя Советского Союза летчика М.В. Водопьянова и продолжает это делать до сих пор.

Цикл работ, посвященный нашим легендарным современникам, составляет уже более 40 полотен. Портреты участников Великой Отечественной войны представляют тематическую выставку "Они сражались за Родину!", расположенную в 3-м зале Московской Государственной картинной галереи народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова.

Президент РФ В.В. Путин дважды посетил галерею и высоко оценил творчество художника, оставив слова благодарности в книге отзывов: "С благодарностью и восхищением. Успехов". По его предложению выставка "Они сражались за Родину!" с целью патриотического воспитания экспонируется в городах-героях и городах воинской славы. В период 2012-2020 гг. выставка посетила 19 городов: Минск, Волгоград, Тулу, Севастополь, Смоленск, Брянск, Курск, Орел, Тверь, Псков, Великий Новгород, Ковров, Белгород, Воронеж, Елец, Архангельск, Мурманск, Ярославль, Новосибирск. Ветераны, посетившие выставку, со слезами на глазах благодарили Шилова за внимание к ним и к их подвигу.

За портреты поистине героических личностей, легендарных разведчиков и контрразведчиков - Героя Советского Союза Г.А. Вартаняна, разведчика Дж. Блейка, выдающегося разведчика К. Филби, Героя России А.Н. Ботяна, Александр Максович Шилов дважды получил первую премии ФСБ России в области искусства.

"Святым огнем любви согреты", 2019 (фрагмент). Фото: Предоставлено картинной галереей Александра Шилова

"Разведчики, контрразведчики разных родов войск - это передний край, которые хранят и берегут Россию! Я писал и буду писать портреты этих великих людей, потому что они защищают Родину - а это самый священный долг! На подвигах этих защитников Отечества нужно воспитывать подрастающее поколение!" - говорит Александр Шилов.

Галерея Александра Шилова является не только одним из важнейших культурных центров Москвы, она стала важным центром духовного и патриотического воспитания.

Патриотические выставки художника с большим успехом проходят в Голицынском пограничном институте ФСБ России, Академии ФСБ России, Пограничной академии ФСБ России. Для слушателей проводятся патриотические лекции и экскурсии в зале Боевой Славы. По сложившейся традиции в галерее проходят "Встречи у портрета" с героями картин, на которых присутствуют ветераны и молодежь, награждения победителей детских конкурсов рисунков патриотической направленности, встречи с разведчиками и контрразведчиками.

Галерея Александра Шилова провела ряд важных мероприятий патриотической направленности, приуроченных к 75-летию Великой Победы. 2 сентября состоялось торжественное открытие выставки народного художника СССР, академика РАХ А.М. Шилова "Они сражались за Родину!" на Арбате. 1 октября в зале Боевой Славы состоялась "Встреча у портрета", главным героем которой стал ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы на Курской дуге, известный разведчик, ветеран Службы внешней разведки России Виталий Викторович Коротков.

Все мероприятия имеют большое патриотическое и воспитательное значение для нашего общества! Они как дань уважения и благодарность всем тем, кто защищал и защищает нашу Родину!

На сегодняшний день фонды галереи насчитывают более 1430 живописных и графических портретов, пейзажей, натюрмортов, безвозмездно подаренных Александром Шиловым государству и городу Москве.

На вопрос, как он отбирает работы для передачи в дар городу, народный художник СССР отвечает, что главный принцип - "чтоб самому не было стыдно представить картину на суд зрителя".

- Я расписываюсь в том, на что я способен в данный момент, - говорит Александр Максович. - Художник должен знать, как к нему, к его работе относятся люди, ведь его задача - быть им нужным.

Среди работ, переданных Москве, - портреты фронтовиков, разведчиков и контрразведчиков Виталия Короткова, Кима Филби, Ивана Евтодьева и других. А вот написанная летом этого года в разгар пандемии - и вопреки ей! - "В цветущем саду": солнце, яркая зелень, цветет черемуха, женщина читает книгу.

"В цветущем саду", 2020. Фото: Предоставлено картинной галереей Александра Шилова

Одна из переданных сейчас государству работ, от которой зрители, по словам художника, отходят со слезами на глазах, - "Святым огнем любви согреты". На полотне, названном словами из романса, супружеская пара, прожившая вместе 70 лет.

- Я увидел их, гуляя по Арбату, - людей, смотревших друг на друга с такой теплотой и нежностью, что впору заплакать, - говорит художник. - Мы познакомились, и мне с большим трудом удалось уговорить чету позировать. Работа шла в их квартире, в старинном доме, из окна была видна усадьба на Большой Никитской. Я делал наброски, а писал этот двойной портрет уже в мастерской.

- Художник должен быть по натуре самоедом, - считает Александр Шилов. - И я не помню случая - искренне вам говорю! - чтоб был когда-нибудь полностью доволен своей работой. Надо уметь видеть собственные недостатки, исправлять их - и только так ты будешь двигаться вперед.

Только обладая громадным исполнительским мастерством, которым владели великие художники прошлого, можно создать на полотне жизнь, заключенную в раме! Искусство - это безопасность страны. Какое искусство - такая и душа человека! А какая душа - такой и народ! Искусство должно возвышать и очищать души! А иначе зачем оно?!