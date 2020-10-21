Неожиданная для столицы проблема - перестало хватать мигрантов. По оценке мэра Сергея Собянина, их стало меньше на 40%. Часть приезжих после начала пандемии поспешили уехать домой, а другие не смогли приехать в столицу на лето - закрылись границы. В результате на стройках, в сферах ЖКХ, обслуживания, транспорта и многих других сейчас ищут рабочих. Насколько серьезна эта проблема и как ее решить, попробовал выяснить корреспондент "РГ".

Где ты, Чинара?

С нехваткой мигрантов летом столкнулись не только целые отрасли, но и рядовые москвичи. Автор этих строк всегда ремонтировал одежду в мастерской недалеко от дома в центре Москвы - комнатку в неприметном подвале арендовали несколько женщин из Узбекистана. За несколько сотен рублей они запросто давали вторую жизнь любимой рубашке или свитеру. Но недавно, отправившись с очередным нарядом к приемщице Чинаре, я наткнулся на закрытую дверь. Продавщица соседнего магазина вздохнула - бизнес мигрантов не пережил карантина, и где теперь искать Чинару, неизвестно.

Второй звоночек прозвенел во время разговора с соседями по подъезду - те посетовали, что найти бригаду для ремонта квартиры стало задачкой не из простых. "Из-за льготной ипотеки квартиры стали покупать чаще, спрос на ремонтников вырос, а их самих стало меньше - они бы и рады приехать на работу, да границы закрыты. А россияне слишком дорого берут, да и тоже заняты", - пожаловался сосед, некстати затеявший обновление своей "двушки".

- Мигрантов в Москве катастрофически не хватает с лета, когда ограничения были сняты и все открылось, кроме границ, - подтвердил тенденцию в разговоре с "РГ" президент Федерации мигрантов России Вадим Коженов. - Думаю, через месяц, когда москвичи окончательно разъедутся с дач, будет попроще - без дела останутся гастарбайтеры, занятые на приусадебных хозяйствах, они там весь сезон что-то строят, сажают, убирают и так далее.

Коженов признается, что такой нехватки рабочей силы он не помнит - некому работать на стройках, в ЖКХ, такси и других отраслях. На сайте федерации открыты тысячи вакансий, но желающих не находится. Причем дело даже не в том, что приезжие уехали весной и не смогли вернуться, - границы закрыли так быстро, что и уехать успели не все. Проблема в том, что эти границы не открылись. "Мигранты нередко работают сезонно и приезжают на лето, когда самый высокий спрос, - объясняет Коженов. - Россияне свободные места не займут - их такая работа не интересует. Да и кто из них хотел приехать из регионов, это уже сделал, потенциал исчерпан".

Такси заказывали?

Подтверждают нехватку мигрантов и столичные власти, а также бизнес. Мэр Сергей Собянин на днях заявил, что зимой город ждут трудности, когда встанет проблема уборки улиц от снега и наледи. "Речь о тысячах людей, которые дополнительно этим занимаются. Мы стараемся заместить гражданами других регионов, соседних, москвичей приглашаем на эту работу, но не особо много есть желающих. Но, я думаю, справимся. Ничего такого критичного не будет, но проблема существует", - отметил градоначальник в интервью ТАСС.

Столкнулся с нехваткой кадров и бизнес. Решают эту проблему по-разному. Клининговые компании, к примеру, признают, что им не хватает до четверти персонала. Однако заказать уборку москвичи все равно могут - просто ждать свободного уборщика приходится дольше. Не встали и стройплощадки. В группе компаний "МИЦ", к примеру, говорят, что их стройки укомплектованы, но в целом по рынку нехватка работников из ближнего зарубежья действительно ощущается. "Когда весной начали закрывать границы, остановили стройку на месяц, конечно, ряд наших подрядчиков ощутили отток рабочей силы, - говорят "РГ" в пресс-службе. - После возобновления строительства некоторое время была нехватка работников, многие из которых уехали к своим семьям и уже не смогли вернуться из-за ковид-ограничений. Но со временем ситуация выровнялась".

Дело и в том, отмечает Коженов, что многие мигранты сейчас стали специализироваться в определенных отраслях и не согласны на любую работу, как раньше. "Весной, когда было мало работы у таксистов, мы им предлагали - идите работать в поле, в сельском хозяйстве нужны люди. На что таксисты отвечали - ну какое поле, я водитель".

Впрочем, уже осенью перестало хватать и таксистов - агрегаторы жалуются, что пассажиры возвращаются к активной жизни быстрее, чем водители, в некоторых таксопарках без дела стоит около четверти машин. Но к ноябрю ситуация наверняка выровняется - желающие заработать быстро вернутся к работе, а клиентов из-за массовой удаленки и ограничений может снова поубавиться. "Весной по домам или на другую работу перешли не только приезжие из СНГ, но и из регионов России, - рассказывает "РГ" московский таксист Алексей Неверов. - Но летом многие вернулись - в Москве все равно заработки больше. Так что если работа будет, то и водители найдутся - я, например, осенью всегда беру больше смен - с наступлением холодов желающих заказать такси становится больше".

В сервисе заказа такси "Везет" тоже говорят, что весной поездок и водителей на линиях было иногда вдвое меньше обычного и многие таксисты действительно ушли с работы. Причем не только из-за отсутствия заказов, но и из страха заболеть коронавирусом. В октябре ситуация повторилась, но не так масштабно - дефицит водителей составляет около 10%, рассказала "РГ" представитель сервиса Юлия Варламова. По ее словам, машины и персонал даже подготовили к возможным ограничениям и закупили не только маски и антисептики, но даже компактные бактерицидные рециркуляторы, которые могут круглосуточно обеззараживать салон авто.

Кстати

Мифы о зарплатах

Вадим Коженов говорит, что о мигрантах в обществе существует много мифов. Например, что стоит им уехать, как их место тут же займут россияне, - пандемия в очередной раз доказала, что это не так. А еще один миф заключается в том, что мигрантам мало платят - на самом деле, отмечает эксперт, деньги, которые они зарабатывают, сопоставимы с заработками россиян.