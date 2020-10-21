Наталья Сергунина: Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов

Новости

В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet 09:28
Студенты МГТУ имени Баумана переведены на дистанционку 09:25
В Орехово-Зуево наркодиллеры угнали автомобиль 09:24
В Москве вылечились от коронавируса еще 2365 пациентов 09:09
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров 09:01
Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика" 09:00
США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику 08:54
Задержаны два человека после гибели подростка в Лобне от взрыва боеприпаса 08:47
Темой новой сессии "Иннопром Онлайн" станет аналитика промышленных данных 08:41
Сергунина: Крупные компании предложили работу студентам, сдавшим ДКЭ 08:33
Умер протоиерей Димитрий Смирнов 08:32
Адвокат рассказал о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена 08:23
Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой 07:35
США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе 07:10
В Японии медведь напал на людей 06:56
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей 06:29
Ракетный эсминец США зашел в Баренцево море 06:17
Российский визовый центр возобновил свою работу в Японии 05:53
Гонконгская авиакомпания Cathay Pacific уволит четверть персонала 05:48
США призвали союзников увеличить расходы на оборону 05:46
Больше половины американцев поддерживают назначение Барретт в Верховный суд 05:35
У побережья Камчатки произошло землетрясение магнитудой 4,5 04:56
Трамп в шутку обвинил Хиллари Клинтон в отключении микрофона на митинге 04:53
Октябрь 2020 года в Москве станет самым теплым в истории 04:40
Во Франции семь человек предстанут перед судом по делу об убийстве учителя 04:33
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
21.10.2020 09:25
Рубрика: Экономика

Наталья Сергунина: Москва подписала соглашения о развитии городских программ для стартапов

Текст: Ирина Огилько

Столица подписала ряд соглашений, направленных на поддержку технологичного бизнеса, дальнейшее развитие кадрового потенциала и инновационной экосистемы города. Церемония подписания прошла в рамках форума "Открытые инновации". Об этом сообщила журналистам заммэра Наталья Сергунина.

Фото: iStock
Наталья Сергунина: В Москве запустили карту инновационных решений

Так, договоренности с крупными вузами предполагают совместную работу по популяризации наукоемкого и технологичного предпринимательства среди молодежи. Партнерами столицы по этому направлению стали Российский государственный университет имени А.Н Косыгина, Российский университет дружбы народов и Московский городской педагогический университет.

Еще один пакет соглашений касается программы "Московский акселератор". Она нацелена на развитие и масштабирование стартапов. Для расширения ее образовательной и экспертной базы Агентство инноваций Москвы и Фонд "Московский инновационный кластер" заключили соглашения о сотрудничестве с "Национальной инжиниринговой корпорацией" и Научно-техническим центром "Трубной металлургической компании" (НТЦ ТМК).

""Московский акселератор" готовит новые треки, посвященные современным технологиям в инжиниринге и строительстве. Разработчики перспективных решений в этой области получат возможность реализовать свои проекты при поддержке новых партнеров программы", - рассказала Наталья Сергунина.

По ее словам, программа "Московский акселератор" привлекает не только стартапы. В качестве партнеров к ней присоединяется все больше крупных компаний - лидеров в своих отраслях. Они готовы делиться накопленным опытом с молодым поколением, а сами заинтересованы в поиске талантливых сотрудников и новых идей. Накануне открытия форума "Открытые инновации" было подписано соглашение с компанией "Северсталь", а в скором времени к программе присоединится французский производитель программного обеспечения Dassault Systemes.

Фото: iStock
Где научиться вести бизнес правильно

Помимо этого, подписано соглашение между столичным Агентством инноваций и Московской торгово-промышленной палатой (МТПП). Сотрудничество подразумевает совместные проекты, направленные на стимулирование инновационной деятельности в Москве, в том числе в рамках проектов "Московский акселератор", Future Tech и городской программы тестирования инноваций.

"Мы, конечно, заинтересованы в развитии предлагаемой Агентством инноваций Москвы программы пилотного тестирования инноваций, открывающей уникальную возможность для малых и средних предпринимателей апробировать свои стартапы в условиях реальных производств и компаний", - сказал президент МТПП Владимир Платонов.

В регионах Экономика Бизнес Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
В закрытом из-за вспышки COVID-19 МГТУ им. Баумана проведут дезинфекцию
Кремль проанализирует планы Украины по новым базам на Черном море
Нарышкин: США готовят "цветную" революции в Молдавии
Что будет с курсом рубля, нефтью и биржей на этой неделе
Как бизнесу пережить коронакризис