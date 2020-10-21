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21.10.2020 17:33

Нововоронежские атомщики победили на Фестивале баскетбола

Команда Нововоронежской АЭС победила в I туре Фестиваля баскетбола среди команд ЦФО
Фото: Нововоронежская АЭС Фото: Нововоронежская АЭС
Фото: Нововоронежская АЭС

17 октября 2020 года в Смоленске в рамках I этапа Фестиваля баскетбола 3х3 среди мужских команд Центрального федерального округа (ЦФО) прошел "Открытый Кубок Смоленской АЭС". Соревнования состоялись на лучшей спортивной площадке региона - во Дворце спорта "Юбилейный".

Фестиваль - официальное спортивное мероприятие Минспорта России, которое прошло при поддержке центра спортивной подготовки "Динамо Росэнергоатом". Оно предусмотрено Единым календарным планом межрегиональных, всероссийских и международных физкультурных и спортивных мероприятий. Соревнования - часть федерального проекта "Спорт - норма жизни" и национального проекта "Демография".

Фото: Нововоронежская АЭС
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В I туре Фестиваля участвовали 12 команд из девяти субъектов ЦФО. Игры тура транслировались на информационных ресурсах Фестиваля и Российской федерации баскетбола и собрали более 30 тысяч просмотров.

В I туре Фестиваля победила команда Нововоронежской АЭС (НВ АЭС). Лучшим игроком тура признан Михаил Пчельников из команды НВ АЭС. Серебро и бронза - у воронежской "Спарты" и тульского БК "Новомосковск".

"Нововоронежская АЭС - социально ориентированное предприятие. Атомщики и жители Нововоронежа очень любят спорт. Наш город носит неофициальный титул спортивной столицы Концерна "Росэнергоатом". В прошлом году открылся новый баскетбольный стадион с современным шведским покрытием и антивандальными трибунами на 500 мест. Мы гордимся победами наших спортсменов и желаем, чтобы во всех "атомных" городах активно развивались командные и индивидуальные виды спорта", - сказал заместитель директора Нововоронежской АЭС по управлению персоналом Олег Уразов.

Оперативная информация о радиационной обстановке вблизи АЭС России и других объектов атомной отрасли представлена на сайте www.russianatom.ru.

В регионах Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Воронежская область Нововоронежская АЭС. Уникальность и безопасность.

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