Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре

Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго в среду впервые выступит в Большом театре в качестве дирижера. Он продирижирует оперой Джакомо Пуччини "Манон Леско". По словам пресс-атташе театра Катерины Новиковой, это будет одно единственное представление.

Выбор оперы совсем неслучаен. Признанный исполнитель партии кавалера де Грие Пласидо Доминго дебютировал в ней более полувека назад. Тогда 27-летнему тенору посчастливилось спеть на одной сцене с великой Ренатой Тебальди. Потом его партнершами становились Монтсеррат Кабалье, Рената Скотто, Мирелла Френи и другие великолепные исполнительницы. Дирижировать "Манон Леско" Доминго начал в 2007 году.

В Большом театре, где Доминго впервые будет дирижировать "Манон Леско", главные партии исполнят ведущие солисты Большого Анна Нечаева (Манон), Олег Долгов (кавалер де Грие) и Эльчин Азизов (сержант Леско).

На этом сотрудничество Большого театра и Доминго, конечно же, не закончится. Впервые выступив на сцене театра в 1974 году, он был настолько тронут тем, как тепло его принимала столичная публика, что ни раз возвращался на сцену Большого. И вернется снова 24 октября, уже в качестве певца. На гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере" выступит сам маэстро и его друзья Анна Нетребко, Притти Йенде, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Юсиф Айвазов, Кристина Нильссон, Шабье Андуага и многие другие. За пульт симфонического оркестра Большого театра встанет главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев.