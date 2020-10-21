Новости

Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!" 10:51
В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе 10:49
Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре 10:40
В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими 10:36
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда 10:23
Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта 10:22
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
Москвичи могут записаться на прием в "Мои документы" через приложение "Госуслуги Москвы" 09:57
Ученые КФУ предложили лечить последствия COVID-19 концентратом винограда 09:56
В Москве мобильные точки вакцинации от гриппа стали доступнее 09:46
В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet 09:28
Студенты МГТУ имени Баумана переведены на дистанционку 09:25
В Орехово-Зуево наркодилеры угнали автомобиль 09:24
В Москве вылечились от коронавируса еще 2365 пациентов 09:09
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров 09:01
Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика" 09:00
США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику 08:54
Задержаны два человека после гибели подростка в Лобне от взрыва боеприпаса 08:47
Темой новой сессии "Иннопром Онлайн" станет аналитика промышленных данных 08:41
Сергунина: Крупные компании предложили работу студентам, сдавшим ДКЭ 08:33
Умер протоиерей Димитрий Смирнов 08:32
Адвокат рассказал о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена 08:23
Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой 07:35
США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе 07:10
В Японии медведь напал на людей 06:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
21.10.2020 10:40
Рубрика: Культура

Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре

Текст: Наталья Лебедева

Знаменитый оперный певец Пласидо Доминго в среду впервые выступит в Большом театре в качестве дирижера. Он продирижирует оперой Джакомо Пуччини "Манон Леско". По словам пресс-атташе театра Катерины Новиковой, это будет одно единственное представление.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
Пласидо Доминго: Нет ни одной партии, об исполнении которой я бы пожалел

Выбор оперы совсем неслучаен. Признанный исполнитель партии кавалера де Грие Пласидо Доминго дебютировал в ней более полувека назад. Тогда 27-летнему тенору посчастливилось спеть на одной сцене с великой Ренатой Тебальди. Потом его партнершами становились Монтсеррат Кабалье, Рената Скотто, Мирелла Френи и другие великолепные исполнительницы. Дирижировать "Манон Леско" Доминго начал в 2007 году.

В Большом театре, где Доминго впервые будет дирижировать "Манон Леско", главные партии исполнят ведущие солисты Большого Анна Нечаева (Манон), Олег Долгов (кавалер де Грие) и Эльчин Азизов (сержант Леско).

На этом сотрудничество Большого театра и Доминго, конечно же, не закончится. Впервые выступив на сцене театра в 1974 году, он был настолько тронут тем, как тепло его принимала столичная публика, что ни раз возвращался на сцену Большого. И вернется снова 24 октября, уже в качестве певца. На гала-концерте "Большой и Пласидо Доминго: жизнь в опере" выступит сам маэстро и его друзья Анна Нетребко, Притти Йенде, Ильдар Абдразаков, Петр Бечала, Юсиф Айвазов, Кристина Нильссон, Шабье Андуага и многие другие. За пульт симфонического оркестра Большого театра встанет главный дирижер - музыкальный руководитель ГАБТ Туган Сохиев.

В регионах Культура Театр Музыкальный театр Филиалы РГ Столица ЦФО Москва

Главное сегодня

В России появится открытая цифровая платформа по всем нарушителям ПДД
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Пять детских книг для осенних дождливых вечеров
Новый фильм Валерия Тодоровского "Гипноз" вышел на экраны