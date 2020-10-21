Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок

Почти 70 посетителей торговых и торгово-развлекательных центров, расположенных на севере Москвы, оштрафовали за отсутствие масок и перчаток.

Как рассказала главный инспектор Объединения административно-технических инспекций Москвы Людмила Борисова, рейд на соблюдение посетителями антиковидных мер прошел в торговых комплексах "Метрополис", "Речной" и "Водный". Наибольшее число нарушителей выявлено в "Метрополисе". По каждому случаю составлены проколы об административных правонарушениях по статье 3.18 КоАП Москвы части 2. Сумма штрафа по этой статье составляет 4 тыс. рублей.

Напомним, что за аналогичное нарушение в общественном транспорте сумма штрафа составляет 5 тысяч рублей.