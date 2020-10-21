Премьера спектакля Богомолова "Бесы Достоевского" перенесена на ноябрь

Долгожданная и широко разрекламированная премьера спектакля "Бесы Достоевского" в постановке художественного руководителя Театра на Малой Бронной режиссера Константина Богомолова была перенесена. Об этом сообщила пресс-атташе театра Мария Малкина, объяснив перенос новым постановлением губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Она пояснила, что согласно постановлению "О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области" с 21 октября по 7 ноября 2020 года в области запрещены все массовые мероприятия. А поскольку премьера спектакля Богомолова должна была состояться 21 и 22 октября в концертном зале "Барвиха Luxury Village", было принято решение перенести показы на 10 и 11 ноября.

Мария Малкина особо подчеркнула, что все уже купленные билеты будут действительны.

Спектакль "Бесы Достоевского" - совместный проект Театра на Бронной, Фонда поддержки и развития современного театра имени Соломона Михоэлса и концертного зала "Барвиха Luxury Village".

Константин Богомолов задумал показать на сцене не очередное прочтение известного романа Достоевского, а решился на полемический диалог с автором.

"Соединяя в одном спектакле различные театральные жанры, режиссер выстраивает сложносочиненное действие, в котором темы романа Достоевского обрастают дополнительными режиссерскими сюжетами. Текст Достоевского становится для Богомолова основой для создания собственной режиссерской драматургии", - рассказала ТАСС о новом спектакле Мария Малкина.

Уникальное оформление спектакля придумала и создала главный художник Театра на Малой Бронной Лариса Ломакина. Главные роли исполняют Елена Морозова, Никита Ефремов, Игорь Миркурбанов, Дмитрий Куличков, Василиса Перелыгина, Александр Яцко и многие другие.