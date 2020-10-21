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Рубрика: Общество

Сергунина: Крупные компании предложили работу студентам, сдавшим ДКЭ

Текст: Любовь Проценко
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина рассказала, что более 80 молодых специалистов получили работу в крупных компаниях столицы по итогам добровольного квалификационного экзамена (ДКЭ). В каждой из 50 номинаций приглашены на работу или стажировку наиболее способные финалисты:

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- Несмотря на то, что пандемия внесла свои коррективы, экзамен прошел успешно. И теоретическая, и практическая части проводились онлайн. Многим так было даже удобнее. По сравнению с предыдущим годом количество участников увеличилось в два раза. Продолжает расти и число компаний-партнеров, заинтересованных в молодых специалистах. На этот раз приглашения от них получили больше 80 студентов.

Работу или стажировку самым успешным участникам предложили крупные компании, а также Правительство Москвы. Партнеры экзамена особенно интересовались теми, кто учится по специальностям "менеджер проектов", "аудитор", "менеджер по подбору персонала", "специалист по логистике" и "программист".

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Алексей Фурсин отметил, что на участие в экзамене зарегистрировались свыше 12 тысяч человек - это рекордное число. Всего с тестированием на первом этапе и практическими заданиями на втором успешно справились 282 человека.

Награждение победителей ДКЭ состоялось в дистанционном формате. К прямому эфиру присоединились около шести с половиной тысяч человек. Во время церемонии награждения у победителей была возможность пообщаться с потенциальными работодателями - партнерами проекта.

Всего в экзамене приняли участие студенты 371 вуза. В их числе не только московские учебные заведения, но и вузы Краснодарского края, Адыгеи, Башкирии и других регионов России. Кроме того, свои знания проверили учащиеся из Казахстана, США, Франции, Чехии, Китая и Великобритании. В этом году ДКЭ проводился в онлайн-формате. Первый этап - тестирование - проходил с 20 марта по 26 июня, второй - решение практических кейсов - с 1 по 31 июля.

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