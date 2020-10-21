"Спартак" проиграл "Енисею" в Кубке России по футболу

Московский "Спартак" уступил красноярскому "Енисею" в матче Кубка России. Однако красно-белые сумели пройти в 1/8 финала.

Заключительный матч в группе 2 прошел в среду в Красноярске. Хозяева могли рассчитывать на выход из группы только в случае победы над "Спартаком" с разницей не менее чем в четыре мяча. Даже несмотря на то, что столичный клуб приехал играть явно не основным составом, в такой исход мало кто верил.

В самом начале матча у "Спартака" вышли на поле сразу несколько игроков, которые до этого не играли с первых минут - Леонид Миронов, Дмитрий Маркитесов и Степан Оганесян. Место в воротах занял ветеран Артем Ребров, не игравший почти год.

Победу хозяевам принес точный удар Хуана Лескано в начале второго тайма. Красно-белые проиграли, но прошли в 1/8 финала. Радость от этого омрачила травма нападающего Эсекьеля Понсе, повредившего заднюю поверхность бедра.