Новости

Посетителей ТЦ на севере Москвы оштрафовали за отсутствие масок 18:34
Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса 18:24
"Ночные волки" отреставрировали памятник Советской армии в Софии 18:17
В Грузии захвативший банк преступник освободил пятерых заложников 18:15
Эксперт: Платформа "Московская электронная школа" оперативно решает сбои в работе 18:12
Юрий Стоянов сыграет старого вампира вместо Михаила Ефремова 18:00
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5% 17:54
Учреждена премия имени Андрея Дементьева 17:50
Мишустин оценил проекты инвесторов в Арктике 17:50
"Спартак" проиграл "Енисею" в Кубке России по футболу 17:50
Путин поздравил Михалкова с юбилеем в модном формате 17:33
В Петербурге грузовик с мертвым водителем проехал два километра по КАД 17:32
В Минобрнауки не будут полностью переводить студентов на дистанционное обучение 17:20
Мишустин рассказал о программе “Арктический гектар” 17:06
Вышел трейлер "Манка" с Гэри Олдманом - нового фильма Финчера 17:05
Матвиенко: Награждение детей-героев пройдет в режиме телемоста 17:03
Дума поддерживает перенос компенсации советских вкладов еще на год 16:50
Ольга Любимова поздравила Никиту Михалкова с 75-летием 16:43
Доктор Мясников назвал четыре типа COVID-19 16:35
Вышел трейлер сериала "Бортпроводница" с Кейли "Пенни" Куоко 16:25
В России в этом году увеличилось число терактов 16:18
Эвакуация космонавтов "Союза МС-16" пройдет по сокращенному сценарию 16:05
В Москву прилетел редкий дятел 15:56
В Совфеде составляют список желающих сделать прививку от коронавируса 15:54
Михаил Ефремов выплатил родственникам Сергея Захарова по миллиону 15:51
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Совбез предупредил о серьезной активизации террористов
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Какие ошибки на ЕГЭ оказались самыми распространенными
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
Задайте вопрос заместителю мэра Москвы Андрею Бочкареву
21.10.2020 17:50
Рубрика: Спорт

"Спартак" проиграл "Енисею" в Кубке России по футболу

Текст: Максим Домчев
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости
Фото: Алексей Филиппов / РИА Новости

Московский "Спартак" уступил красноярскому "Енисею" в матче Кубка России. Однако красно-белые сумели пройти в 1/8 финала.

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости
Слуцкий пообещал "отрубить ногу" своему футболисту

Заключительный матч в группе 2 прошел в среду в Красноярске. Хозяева могли рассчитывать на выход из группы только в случае победы над "Спартаком" с разницей не менее чем в четыре мяча. Даже несмотря на то, что столичный клуб приехал играть явно не основным составом, в такой исход мало кто верил.

В самом начале матча у "Спартака" вышли на поле сразу несколько игроков, которые до этого не играли с первых минут - Леонид Миронов, Дмитрий Маркитесов и Степан Оганесян. Место в воротах занял ветеран Артем Ребров, не игравший почти год.

Победу хозяевам принес точный удар Хуана Лескано в начале второго тайма. Красно-белые проиграли, но прошли в 1/8 финала. Радость от этого омрачила травма нападающего Эсекьеля Понсе, повредившего заднюю поверхность бедра.

В регионах Спорт Футбол Филиалы РГ Столица Филиалы РГ Восточная Сибирь ЦФО Москва СФО Красноярский край Красноярск Кубок России по футболу 2020/2021

Главное сегодня

Путин заявил об отсутствии планов нового локдауна из-за коронавируса
Оператор "Северного потока-2" прокомментировал новые санкции США
Мутко: Ставки по ипотеке можно снизить еще на 1-1,5%
Госдума одобрила президентские поправки о ФСБ и внешней разведке
Центр "Вектор" выявил более 80 мутаций COVID-19
Кокорин забил первый мяч за "Спартак"
В России закрылось летнее трансферное окно