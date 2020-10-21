Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой

Осадки в виде снега и дождя ожидаются в Москве 21 октября. Погода ухудшится во второй половине дня, воздух прогреется максимум до +5 градусов. Об этом "РГ" рассказали в Метеобюро Москвы и области.

По данным синоптиков, утром на регион еще будет влиять гребень антициклона, поэтому сохранится холодная и сухая погода. После 15:00 к столице приблизится теплый атмосферный фронт, начнутся осадки - преимущественно дождь, временами переходящий в снег.

"Днем температура воздуха +2…+5 градусов, в ночные часы возможны заморозки до минус двух", - рассказали в Метеобюро. Сильного ветра в среду не ждут, но содержание кислорода в воздухе останется пониженным. Неблагоприятным фактором для организма в этот день могут стать колебания магнитного поля.

Лицам с сердечно-сосудистыми заболеваниями стоит быть особенно внимательными к собственному здоровью. Впрочем, на фоне переутомления и длительного стресса недомогания могут отмечаться даже у здоровых людей.