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21.10.2020 17:50
Рубрика: Культура

Учреждена премия имени Андрея Дементьева

Текст: Павел Зайцев

"Дом поэзии Андрея Дементьева" при поддержке Правительства Тверской области объявляет о начале конкурсного отбора на соискание Всероссийской поэтической премии имени Андрея Дементьева. Заявки принимаются с 20 октября по 15 декабря 2020 года.

Фото: РИА Новости
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Премия учреждена в двух номинациях: "Молодой поэт" (в размере 300 000 рублей) и "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" (700 000 рублей).

В номинации "Молодой поэт" могут принять участие авторы в возрасте от 14 до 29 лет со стихами, написанными на русском языке, опубликованными отдельным изданием в течение последних трех лет. Произведения на Конкурс выдвигаются издательствами, редакциями журналов, отделениями союзов писателей и литераторов, образовательными организациями и учреждениями культуры.

В номинации "За вклад в развитие и популяризацию поэтического творчества" премию могут получить авторы, создавшие художественные произведения, программы, проекты, культурные акции, имеющие большую социальную значимость для культурной жизни. Претенденты выдвигаются органами законодательной и исполнительной власти, представительными органами местного самоуправления, учреждениями культуры и искусства, отделениями творческих союзов, общественными организациями.

Заявки принимаются по адресу: 170100, г. Тверь, ул. Андрея Дементьева, д.18/20.

Подробный перечень необходимых материалов для выдвижения на премию имени Андрея Дементьева читайте в Положении на сайте Дома поэзии: dompoezii-tver.ru

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