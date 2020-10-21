В Москве еще одну строительную услугу переведут в онлайн-формат

До конца 2020 года застройщики в Москве получат возможность заключать допсоглашения к договорам о подключении к инженерным сетям в онлайн-формате. Об этом заявил на пресс-конференции глава департамента градостроительной политики Сергей Левкин.

По словам руководителя ведомства, на данный момент в столице дистанционно можно получить 22 услуги в строительной сфере, а также 19 услуг ресурсоснабжающих организаций. И эта работа продолжается, отметил чиновник. По словам Левкина, с декабря 2018 года застройщики подали более 14 тысяч онлайн-заявок на получение технических условий, заключение договоров и выдачу актов о технологическом присоединении объекта к сетям. Популярностью пользуются калькулятор процедур и личный кабинет застройщика, оформление объекта к системе водоотведения и прочее.

Кстати, накануне портал мэра столицы сообщил, что все услуги в имущественно-земельной сфере в 2021 году будут доступны онлайн.

Напомним, что работа по цифровизации государственных услуг в сфере имущественно-земельных отношений началась в столице в 2010 году.