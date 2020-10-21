В Москве из-за ковидных нарушений закрыли частную клинику

Сотрудники столичного управления Роспотребнадзора опечатали частный медицинский центр "Клинический госпиталь на Яузе" из-за нарушений мер профилактики COVID-19.

Один из сотрудников клиники заразился коронавирусом, и это стало поводом для проверки, рассказала начальник отдела федеральной службы по Юго-Восточному округу Юлия Ларина. Санитарная инспекция выявила серьезные нарушения.

"Не была организована маршрутизация пациентов, обращающихся в КТ-центр, потоки пациентов с вирусными пневмониями и здоровых пациентов не разделены", - сказала Юлия Ларина.

Кроме того, КТ-центры не обеззараживались, как и палаты стационара. Администрация клиники не смогла предоставить результаты тестов на COVID-19 у сотрудников. В итоге был составлен протокол о нарушении санитарных правил по статье 6.3 КоАП, его рассмотрит суд. До его решения клиника опечатана. Медцентру грозит штраф до 500 тыс. руб. или административное приостановление работы на срок до 90 дней.