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Рубрика: Общество

В Москве мобильные точки вакцинации от гриппа стали доступнее

Текст: Любовь Проценко

Мобильные пункты вакцинации против гриппа в столице стали удобнее и доступнее для жителей. График работы и местоположение точек изменили, проанализировав динамику обращений горожан. Об этом сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Фото: Евгений Козырев
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- Мы анализируем динамику обращений москвичей в мобильные пункты вакцинации против гриппа и меняем график работы и местоположение точек в зависимости от потребностей жителей. Так, для удобства горожан часть мобильных пунктов были перемещены от станций метро к торговым центрам и другим популярным местам. А некоторые мобильные бригады стали дежурить по новому графику, - рассказал Ракова.

Напомним, программа вакцинации против гриппа началась 1 сентября. Для удобства москвичей работают не только прививочные кабинеты в поликлиниках, но и мобильные пункты вакцинации. Теперь их график работы и местоположение стали еще удобнее для жителей.

От станции метро "Тушинская" мобильный пункт переехал к торговому центру "Щука", от станции метро "Бульвар Дмитрия Донского" - к торговому центру "МЕГА Теплый стан", от метро "Площадь Ильича" - к торговому центру "Город". Один из двух пунктов, находящихся у метро "Митино", переехал к торговому центру "Калейдоскоп" недалеко от станции "Сходненская".

По субботам и воскресеньям начнут дежурство мобильные бригады рядом с ярмаркой выходного дня по ул.Ангарская, д.37/18, со вторника по пятницу - у отделения регистрации Межрайонного отдела ГИБДД №1 по адресу: ул. Лобненская, 20.

Пункты вакцинации у метро "Царицыно" и "ВДНХ" стали работать ежедневно. Мобильный пункт вакцинации у станции метро "Петровско-Разумовская" ранее работал неделя через неделю, теперь - по понедельникам.

Точка возле станции метро "Бабушкинская" заработала по новому графику. Мобильные бригады стали дежурить по понедельникам, средам и пятницам. В остальные дни недели бригада примет желающих сделать прививку у железнодорожной станции "Лосиноостровская".

Один из двух пунктов, находящихся у метро "Митино", переехал к торговому центру "Калейдоскоп" недалеко от станции "Сходненская".

Фото: РИА Новости
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В связи с низкой популярностью пункты мобильной вакцинации у станций метро "Бульвар Дмитрия Донского", "Орехово", "Тушинская", "Селигерская", а также точка рядом с главным входом выставочного комплекса ВДНХ прекратили свою работу.

Всего в городе работает около 450 пунктов вакцинации. Чтобы сделать прививку, при себе нужно иметь паспорт. Вся процедура занимает 10-15 минут. Врачи напоминают, что сделать прививку от гриппа нужно перед началом эпидсезона. Защитный эффект наступает спустя две недели после процедуры и длится в течение года.

Грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) являются самыми распространенными инфекционными заболеваниями. Но если большинство ОРВИ протекают относительно легко, то грипп может приводить к крайне опасным осложнениям. Вакцинация является самым эффективным способом защиты от гриппа и его осложнений.

Узнать место и время работы прививочных пунктов, а также другую подробную информацию о вакцинации от гриппа, можно на сайте Департамента здравоохранения Москвы.

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