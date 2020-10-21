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21.10.2020 23:33
Рубрика: Экономика

Гармония в пути

Начался выпуск двойных электробусов
Текст: Сергей Бабкин
Российская газета - Столичный выпуск № 239(8293)
Крупнейшие производители пассажирского транспорта в России выпустили сочлененные электробусы, известные в народе как "гармошки". Скоро Москва возьмет одну такую машину на испытания.

По заказу "Мосгортранса" модель 6292 разработал "КамАЗ", недавно разработчики показали небольшую видеопрезентацию модели. Главная ее особенность - пассажировместимость 135 человек. А это почти вдвое больше, чем в обычных электробусах, которые сейчас курсируют по Москве.

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Двери в гармошке будут открываться наружу, что должно добавить простора в салоне. В 6292 полностью обновлена система климат-контроля. Сохранено все, чем славны электробусы-предшественники: мощная батарея, спутниковая навигационная система, USB-зарядки для гаджетов. Образец передается на испытания именно в осенне-зимний период, чтобы тесты прошли в самых сложных условиях. Испытания могут занять от полугода до семи месяцев. О создании новой модели гармошки "РГ" рассказали и представители ПК "Транспортные системы". В модели электробуса 6245 батареи обеспечивают автономный пробег от 200 до 250 км. Время зарядки аккумуляторов: 4-6 часов.

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