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21.10.2020 / 11:26
Текст: Сергей Бабкин

В Москве женщина отдала ребенка бездомным

Фото: iStock
Фото: iStock

На юго-востоке Москвы женщина оставила годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

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Выяснилось, что 29-летняя москвичка привезла спящую в коляске дочь в подземный переход у метро "Рязанский проспект". Там она передала младенца незнакомцу и ушла.

Об исчезновении девочки узнала ее уже взрослая старшая сестра по отцу, она заявила в полицию. Патрульные нашли малышку у бездомных мужчин. Ребенка доставили в городскую детскую больницу имени Г.Н. Сперанского.

Полиция намерена привлечь женщину к уголовной ответственности за оставление младенца в опасности. В то же время Кузьминская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о лишении родительских прав.

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