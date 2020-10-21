В Москве женщина отдала ребенка бездомным

На юго-востоке Москвы женщина оставила годовалую дочь незнакомцу в подземном переходе, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры.

Выяснилось, что 29-летняя москвичка привезла спящую в коляске дочь в подземный переход у метро "Рязанский проспект". Там она передала младенца незнакомцу и ушла.

Об исчезновении девочки узнала ее уже взрослая старшая сестра по отцу, она заявила в полицию. Патрульные нашли малышку у бездомных мужчин. Ребенка доставили в городскую детскую больницу имени Г.Н. Сперанского.

Полиция намерена привлечь женщину к уголовной ответственности за оставление младенца в опасности. В то же время Кузьминская межрайонная прокуратура обратилась в суд с иском о лишении родительских прав.