В Москву прилетел редкий дятел

Редкую для столицы птицу обнаружили сотрудники Мосприроды в Серебряном бору.

Как рассказали в пресс-службе Мосприроды, на северо-западе столицы обнаружили белоспинного дятла, занесенного в Красную книгу Москвы. Этого пернатого часто путают с распространенным в Москве большим пестрым дятлом. Однако у белоспинного дятла черный рисунок на перьях сбоку менее выражен, черные полосы тоньше, а шапочка, наоборот, больше и покрывает почти весь верх головы. Он крупнее, тяжелее и тише большого пестрого дятла, да и выглядит более изящно за счет более длинной шеи и клюва.

Как рассказали специалисты, у дятла язык растет не изо рта, а из правой ноздри и может достигать рекордной длины 20 см.

За одну секунду дятел может нанести до 20 ударов по дереву, а в день - до 12 000. При этом голова у него не болит и не бывает сотрясения мозга из-за участка костной губчатой ткани возле основания клюва, которая смягчает удары. С наступлением осени он переходит на другую еду: семена хвойных пород деревьев, орехи и желуди.

Кстати, белоспинного дятла также в последние годы видели в Битцевском лесу, Кузьминках-Люблино, Терлецком лесопарке.