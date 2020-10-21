В Орехово-Зуево наркодиллеры угнали автомобиль

Подмосковные наркодельцы "погорели" на угоне автомобиля. Ранее судимые мужчины решились на крупную кражу. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По ее словам, в дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому городского округа обратился местный житель с заявлением о том, что у него похитили автомобиль, припаркованный возле одного из домов в Ликино-Дулево. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих ранее судимых мужчин в возрасте 47 и 48 лет, подозреваемых в угоне. Машину нашли и вернули владельцу.

Но самое интересное обнаружилось в квартире угонщиков. Здесь обнаружили полимерные пакеты с веществом светлого цвета и канистры, в которых находилось около 900 литров прекурсоров.

По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством мефедроном, общей массой более шести килограммов.

Возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям УК РФ: "кража", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Орехово-Зуевским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.