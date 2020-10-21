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Рубрика: Происшествия

В Орехово-Зуево наркодиллеры угнали автомобиль

Текст: Михаил Фалалеев

Подмосковные наркодельцы "погорели" на угоне автомобиля. Ранее судимые мужчины решились на крупную кражу. Об этом сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Фото: iStock
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По ее словам, в дежурную часть УМВД России по Орехово-Зуевскому городского округа обратился местный житель с заявлением о том, что у него похитили автомобиль, припаркованный возле одного из домов в Ликино-Дулево. Сотрудники уголовного розыска установили и задержали двоих ранее судимых мужчин в возрасте 47 и 48 лет, подозреваемых в угоне. Машину нашли и вернули владельцу.

Но самое интересное обнаружилось в квартире угонщиков. Здесь обнаружили полимерные пакеты с веществом светлого цвета и канистры, в которых находилось около 900 литров прекурсоров.

По результатам химического исследования установлено, что изъятый порошок является наркотическим средством мефедроном, общей массой более шести килограммов.

Фото: мвд.рф
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Возбуждены уголовные дела сразу по трем статьям УК РФ: "кража", "приготовление к преступлению и покушение на преступление", "незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов".

Орехово-Зуевским городским судом фигурантам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

В регионах Происшествия Преступления Криминал Правительство МВД Филиалы РГ Столица ЦФО Московская область Борьба с наркотиками

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