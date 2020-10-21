В Росгидромете напомнили о потеплении в Центральном федеральном округе

Аномально теплая погода установится 22 октября в Центральном федеральном округе. Температура воздуха будет выше нормы на 1,5-2 градуса. "Мы вернемся в такую теплую и хорошую осень, хоть и с дождями, но без заморозков", - рассказал ТАСС руководитель ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

В Воронеже, Тамбове, а также Курской, Липецкой и Белгородской областях в четверг прогнозируется 10-15 градусов, а в пятницу воздух прогреется до +18 градусов. Однако потепление будет недолгим. Ночью 25 октября в ЦФО снова ожидаются заморозки.

В Москве самым теплым днем этой недели станет пятница: столбики термометров поднимутся до отметки +14 градусов. В субботу начнется похолодание: максимум +11 градусов, в воскресенье - 4-9 градусов тепла.