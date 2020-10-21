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Яркие постановки для юных (и не только) зрителей откроет для просмотра Воронежский фестиваль "Маршак". В этом году он пройдет полностью онлайн. Бесплатно увидеть интересные спектакли из разных городов России сможет каждый.

В программе - 14 постановок из Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа, Ростова-на-Дону и Новосибирска: драматические, кукольные, музыкальные.

Фото: Анна Соловьева
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Так, Московский детский театр теней покажет спектакль "Ваня Датский" - притчу о блудном сыне, сбежавшем в море навстречу приключениям. Хорошо известный воронежской публике "Театриум на Серпуховке" под руководством Терезы Дуровой представит музыкальную историю "Волшебная мельница Сампо" по мотивам карело-финского эпоса "Калевала".

Еще один постоянный участник фестиваля - "Упсала-Цирк" из Санкт-Петербурга, труппу которого составляют необычные дети. Публика увидит запись спектакля "Сны Пиросмани", навеянного картинами знаменитого грузинского художника. Над этим шоу работали не только взрослые мастера, но и подростки из неблагополучных семей, ученики коррекционных школ, дети с синдромом Дауна.

Театр музыки и поэзии под руководством Елены Камбуровой (Москва) предоставит фестивалю видеозапись спектакля "Солнце на веревочке", а Ростовский академический молодежный театр - традиционную версию "Золушки".

- В 2020 году фестиваль сохранит насыщенную программу. Благодаря смене формата спектакли сыграют сразу во всех городах России. Мы, как и раньше, выбрали качественные постановки, которые говорят с детьми на важные темы и заставляют задуматься. А спектакли в жанре young adult будут интересны и взрослым, - отметила куратор программы, театральный продюсер Варвара Коровина.

Справка "РГ"

"Маршак" проводится в Воронеже - на родине писателя и переводчика - с 2015 года. За это время он стал одним из крупнейших детских фестивалей в стране. Трансляции будут идти с 23 по 31 октября на сайте marshakfest.com и официальных страницах "Маршака" в соцсетях.

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