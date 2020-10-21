Вкусная музейная акция прошла дорогами Пушкина и Паустовского

Итоги проекта "Литературное варенье" в 2020 году подвели в столице Черноземья. Мастер-классы для читающих сладкоежек прошли в усадьбе Достоевских, пушкинском Болдине и на "тропе Паустовского".

Варить варенье по старинным рецептам в "книжных" уголках России начали в 2015-м - в честь Года литературы и 25-летия "Российской газеты".

Идея проста: привлечь внимание к музеям-усадьбам поэтов, писателей и других замечательных людей через теплую семейную традицию. Пока варенье кипит в медном тазу, гости делятся воспоминаниями о детстве и узнают малоизвестные факты из жизни классиков.

Впервые "Литературное варенье" приготовили в усадьбе Тургеневых в Спасском-Лутовинове, что под Орлом. По воспоминаниям современников, писатель больше всего любил лакомство из луговой клубники на гуляфной (розовой) воде. С тех пор проект охватил более 20 регионов.

- Мы делаем акцент на музеях и усадьбах, у которых нет федерального статуса. Там кроются настоящие сокровища, о которых люди знают до обидного мало, - подчеркнул один из инициаторов проекта Олег Колесников.

Сезон-2020 открыли на новогодних каникулах в Светлогорске Калининградской области. "Вареньевая фея" Светлана Колесникова вдохновилась местным рецептом фрикаделек - клопсов, а их подают с соусом из копченой свеклы и меда. Потом пришло время вспомнить болдинскиое затворничество Пушкина, который застрял в усадьбе на три с лишним месяца из-за холерного карантина. Там его угощали клюквой в сахаре, и "Литературное варенье" не преминуло раскрыть этот рецепт.

В июле проект вышел на "тропу Паустовского" в Солотче. Варенье "Мещерская история" из ежевики, клубники, мяты и багульника сварили во дворе гостиницы "Боровница".

Августовское чаепитие с вареньем из липового цвета провели в усадьбе Достоевских "Даровое", что в подмосковном Зарайске.

Угостив гостей фестиваля "ЕсенинJazz" в Константинове пятью видами варенья из сливы, команда проекта отправилась дорогой Пушкина. В Касимове заглянули в музей Анны Ганзен, которая перевела на русский сказки Андерсена и пьесы Ибсена.

- В этом городе нам подарили рецепт татарского варенья, которому более 200 лет. Таким наверняка угощали Пушкина в Казани, - рассказала Светлана Колесникова.

На обратном пути в Воронеж "Литературное варенье" погостило в Сарапуле. Этот город описан в "Повести о рыжей девочке" Лидии Будогоской. Теперь здесь знают любимое варенье рыжей девочки - из клюквы с грецким орехом.

В 2021 году главными фигурами проекта станут драматург, беллетрист и историк балета Сергей Худеков, Константин Паустовский и Александр Блок.

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