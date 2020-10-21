Власти Москвы опровергли существование базы данных посетителей клубов

Посетителей московских клубов и баров, зарегистрировавшихся по QR-кодам, не обяжут изолироваться на две недели при подтверждении коронавируса у одного из гостей. Об этом сообщил глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

Напомним, экспериментальная система для входа в ночные заведения столицы, режим работы которых включает время с 00:00 до 06:00, заработала 19 октября. К 20 октября в ней зарегистрировались более 1,2 тысячи московских заведений.

По словам Алексея Немерюка, сообщения в СМИ о формировании базы данных москвичей, которых обяжут изолироваться на две недели после посещения клубов или баров, - фейк. "Посетители ночных и иных развлекательных заведений, которые разместили при входе QR-коды и участвуют в эксперименте по обеспечению идентификации своих гостей, не попадают в какую-либо специальную базу, их данные не передаются Роспотребнадзору, тем более их не обяжут соблюдать карантин. Данные посетителей обезличены, с помощью QR-кодов становятся известны только их номера мобильных телефонов, на которые впоследствии придет смс, если вдруг рядом находился человек, у которого будет подтвержден коронавирус", - рассказал ТАСС Алексей Немерюк.

Кроме этого, он уточнил, что человек, зарегистрировавшись в системе при посещении какого-либо ночного заведения, не будет затем постоянно получать уведомления о пребывании там гостей с коронавирусом после того вечера, когда он был там. Система работает таким образом, что уведомление о потенциальном контакте с заболевшим коронавирусом после посещения одного и того же развлекательного заведения в одно и то же время может прийти гостям клубов и баров, которые используют QR-коды при входе, только в пределах 14 дней - инкубационного периода коронавируса.

"Если коронавирус будет выявлен у человека, например, на 10-й день после посещения клуба, то другие гости получат уведомление об этом. Если между посещением клуба и подтверждением вируса пройдет более 14 дней, уведомлений другим гостям не придет", - объяснил глава департамента.