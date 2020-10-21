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21.10.2020 08:47
Рубрика: Происшествия

Задержаны два человека после гибели подростка в Лобне от взрыва боеприпаса

Текст: Наталья Козлова

Следственный комитет по Московской области объявил, что в Лобне задержаны директор центра и педагог дополнительного образования. Этих людей подозревают в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка.

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Как рассказали корреспонденту "РГ", следователем следственного отдела по городу Химки задержаны директор центра и педагог дополнительного образования, подозреваемые в незаконном обороте оружия и халатности, приведшей к смерти ребенка (ч.2 ст. 293 УК РФ и ч.2 ст. 222 УК РФ). По предварительным данным, 20 октября в Лобне 14-летний мальчик находился в центре дополнительного образования, где у него в руках сдетонировал противотанковый патрон времен Великой Отечественной войны. От полученных ранений ребенок скончался.

Следователями и криминалистами ГСУ СК России по Московской области проведен осмотр места происшествия с привлечением инженеров-взрывотехников. Уже назначен комплекс судебных экспертиз, изъята необходимая документация. По местам жительства подозреваемых проведены обыски. Следователи и криминалисты устанавливают все обстоятельства произошедшего, а также причины и условия приведшие к трагедии.

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