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Рубрика: Общество

На прием в смартфон

Чтобы попасть к врачу, жителям Якутии достаточно зайти в приложение
Текст: Юлия Гарднер (Республика Саха)
Российская газета - Спецвыпуск № 237(8291)
Сервис "Облачная поликлиника" стал очень популярным у жителей Якутии. За несколько месяцев работы им воспользовались треть жителей республики - около 350 тысяч человек.
Умные приложения помогают контролировать параметры здоровья и при необходимости отправить информацию врачу. Фото: Photoxpress Умные приложения помогают контролировать параметры здоровья и при необходимости отправить информацию врачу. Фото: Photoxpress
Умные приложения помогают контролировать параметры здоровья и при необходимости отправить информацию врачу. Фото: Photoxpress

Необходимость в появлении платформы, которая позволила бы предоставлять медицинские услуги удаленно, остро встала в регионе с началом пандемии коронавируса. Якутия была одним из первых субъектов Федерации, где активно шел прирост заболевших. На разработку понадобилось несколько месяцев, и 1 июня телемедицинская система была запущена. Это пилотный проект республиканского минздрава, который после успешной проверки будет внедрен на аналогичных северных территориях России.

Фото: РИА Новости www.ria.ru
Пандемия простимулировала развитие телемедицинских технологий

Пользоваться "Облачной поликлиникой" крайне просто. Она создана в формате привычного пользователям Android и iOS бесплатного приложения, которое можно скачать в Play Market или App Store соответственно. Чтобы воспользоваться услугами, нужно авторизоваться через портал госуслуг и дать согласие на обработку персональных данных. А если нет смартфона, система работает и в веб-браузерах.

"Облачная поликлиника" позволяет пациентам получать онлайн-консультации врача, а медикам отслеживать самочувствие людей, которые состоят на диспансерном учете, находятся на карантине или проживают в отдаленных, труднодоступных местах, каких в Якутии достаточно. При этом в системе сохраняются все данные пациента: медицинская карта, результаты анализов и обследований.

- Немаловажно, что упорядочена работа врачей с информацией - все данные о пациентах фиксируются в единой электронной системе, это сокращает время на обработку и внесение данных. Благодаря консультациям в режиме онлайн прием у врача для жителей отдаленных мест и для пациентов, которые находятся на карантине, стал более доступным. Онлайн-приемы также необходимы, когда требуется ежедневно отслеживать самочувствие пациента, - рассказал министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий региона Анатолий Семенов.

Упорядочена работа врачей с информацией - все данные фиксируются в единой электроннйо системе, что сокращает время на их внесение и обработку

Работает сервис во всех медучреждениях, врачи которых прошли обучение. В частности, помимо консультаций через него можно узнать результаты лабораторных исследований на коронавирус.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Телемедицинские консультации можно будет получить по ОМС

- Кроме того, сегодня через данный сервис оказывает телемедицинскую консультацию своим диспансерным больным НПО "Фтизиатрия" и в дальнейшем будут подключены все специализированные медицинские организации, - отметила директор Якутского республиканского медицинского информационно-аналитического центра Аида Коростелева.

В дальнейшем система будет развиваться, а список предоставляемых телемедицинских услуг расширят. "Облачная поликлиника"станет удобной для пациентов, которые должны постоянно наблюдаться и не имеют возможности получить централизованную и квалифицированную медицинскую помощь. Они смогут получать консультации эндокринологов, онкологов, гинекологов и других узких специалистов.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия

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