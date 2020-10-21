Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров

Пятикилометровый стол пепла выбросил в среду днем камчатский вулкан Карымский. Пепловый шлейф распространился на расстояние до 40 километров в юго-восточном направлении.

Это первое извержение исполина с середины лета.

Специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН сообщили агентству "Интерфакс", что ветер сносит вулканический пепел в сторону от населенных пунктов. В ГУ МЧС по Камчатскому краю подтвердили, что опасности для местного населения нет.

Вулкану присвоили "оранжевый" код опасности для авиации.

Справка "РГ"

Вулкан Карымский - один из самых активных вулканов Камчатского полуострова. Его высота 1486 метров. Находится исполин в Елизовском районе, в 125 километрах к северу от Петропавловска-Камчатского. За последние 100 лет на вулкане отмечено 20 извержений, которые длились годами. В 1962-1965 годах извержение было особенно сильным.