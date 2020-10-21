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21.10.2020 21:37
Рубрика: Происшествия

Отказала техника?

В Хабаровском крае потерпел крушение Су-34
Текст: Артем Красиков (Хабаровск)
Российская газета - Федеральный выпуск № 239(8293)
В среду Хабаровском крае во время планового учебно-тренировочного полета потерпел крушение многофункциональный бомбардировщик Су-34. Самолет упал в лесу, вдали от населенных пунктов. В результате падения он взорвался и полностью сгорел.

По данным Восточного военного округа, на борту находились двое летчиков. Как сообщили в пресс-службе, они успели катапультироваться. "Их здоровью угрозы нет. В настоящее время члены экипажа эвакуированы на аэродром базирования", - заявили в округе.

Фото: Александр Щербак/ТАСС
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Известно, что полет выполнялся без боекомплекта. По предварительной версии, авария произошла из-за отказа техники.

На месте крушения для установления всех обстоятельств и причин внеплановой ситуации работает комиссия ВВО.

Фронтовой бомбардировщик Су-34 разработан в компании "Сухой" и выпускается серийно с 2005 года. Самолет предназначен для поражения как наземных, так и надводных объектов противника, в любое время дня и ночи и при любой погоде. Его скорость на большой высоте достигает 1900 километров в час.

За все время эксплуатации Су-34 Министерством обороны РФ в стране произошло четыре инцидента с его участием. Так, в январе 2019 года также во время тренировочного полета над Японским морем в 35 километрах от берега при отработке маневров столкнулись два самолета. Все четыре пилота успели катапультироваться, но спастись удалось только одному из них. Впоследствии были найдены тела еще двоих летчиков, один пропал без вести.

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