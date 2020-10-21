На Камчатке 80-летний мужчина четыре года насиловал собственную внучку

Новости

В Забайкалье женщинам с COVID-19 запретили делать маникюр 10:51
Более 200 москвичей откликнулись на проект "Давай дружить!" 10:51
В МФЦ покажут обучающие видеоролики о коронавирусе 10:49
Пласидо Доминго впервые встанет за дирижерский пульт в Большом театре 10:40
В Ярославле начался суд о поджоге с восемью погибшими 10:36
Путин присвоил Михалкову звание Героя Труда 10:23
Мэрия Екатеринбурга пояснила призыв выгонять людей без масок из транспорта 10:22
Для пистолета "Удав" создадут красящий патрон 09:58
Москвичи могут записаться на прием в "Мои документы" через приложение "Госуслуги Москвы" 09:57
Ученые КФУ предложили лечить последствия COVID-19 концентратом винограда 09:56
В Москве мобильные точки вакцинации от гриппа стали доступнее 09:46
В США разбился истребитель F/A-18E Super Hornet 09:28
Студенты МГТУ имени Баумана переведены на дистанционку 09:25
В Орехово-Зуево наркодилеры угнали автомобиль 09:24
В Москве вылечились от коронавируса еще 2365 пациентов 09:09
Камчатский вулкан Карымский выбросил пепел на пять километров 09:01
Мишустин поучаствует в приемке ледокола "Арктика" 09:00
США не исключают переброски войск в Болгарию, Румынию и Прибалтику 08:54
Задержаны два человека после гибели подростка в Лобне от взрыва боеприпаса 08:47
Темой новой сессии "Иннопром Онлайн" станет аналитика промышленных данных 08:41
Сергунина: Крупные компании предложили работу студентам, сдавшим ДКЭ 08:33
Умер протоиерей Димитрий Смирнов 08:32
Адвокат рассказал о фотографиях несовершеннолетних у сына Байдена 08:23
Из-за теплого фронта среда в Москве будет дождливой 07:35
США пригласили Бразилию присоединиться к лунной программе 07:10
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Как доказать, что сделка по дарению доли в квартире была фиктивной
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Читатели и герои "РГ" провели сеанс видеосвязи с экипажем МКС
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
Что ждет выпускников школ на ЕГЭ-2021
21.10.2020 09:54
Рубрика: Происшествия

На Камчатке 80-летний мужчина четыре года насиловал собственную внучку

Текст: Дина Непомнящая

К десяти годам лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима приговорил суд 80-летнего жителя города Вилючинска Камчатского края. Мужчину признали виновным в изнасиловании собственной внучки.

В Чите бывшего прокурорского работника обвинили в изнасиловании

Как установили следователи, девочку 2004 года рождения родной дед стал насиловать с 2008 года. Мучения ребенка продолжались на протяжении четырех лет.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемому проведена комплексная сексолого-психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в ходе которой расстройств сексуального предпочтения в форме педофилии у последнего не выявлено", - сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Суд также удовлетворил гражданский иск на сумму 250 тысяч рублей.

В регионах Происшествия Правосудие Суд Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край

Главное сегодня

В России появится открытая цифровая платформа по всем нарушителям ПДД
Захарова: Обвинения России в кибератаках со стороны США бездоказательны
Вакцина от COVID-19 может быть неэффективна для определенных категорий людей
В Гидрометцентре рассказали о первых заморозках в Крыму и Ставрополье
Умер протоиерей Димитрий Смирнов
Телефонные мошенники: когда надо сразу бросать трубку
ВС разъяснил, что родители должны отвечать рублем за преступления детей