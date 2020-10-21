На Камчатке 80-летний мужчина четыре года насиловал собственную внучку

К десяти годам лишения свободы в исправительном учреждении строгого режима приговорил суд 80-летнего жителя города Вилючинска Камчатского края. Мужчину признали виновным в изнасиловании собственной внучки.

Как установили следователи, девочку 2004 года рождения родной дед стал насиловать с 2008 года. Мучения ребенка продолжались на протяжении четырех лет.

"В ходе расследования уголовного дела обвиняемому проведена комплексная сексолого-психолого-психиатрическая судебная экспертиза, в ходе которой расстройств сексуального предпочтения в форме педофилии у последнего не выявлено", - сообщили в пресс-службе СУ СК региона.

Суд также удовлетворил гражданский иск на сумму 250 тысяч рублей.