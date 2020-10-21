На Сахалине СК проверит факт принудительной изоляции в доме престарелых

В Южно-Сахалинске следователи проверят информацию о принудительной изоляции в Доме-интернате для престарелых и инвалидов, а также о нарушении их прав.

По результатам доследственной проверки будет дана юридическая оценка действиям должностных лиц, сообщает СК РФ по Сахалинской области.

Ранее, в СМИ сообщали, что пенсионеры обратились к президенту РФ с жалобой на длительную изоляцию в учреждении и шум с близлежащей стройки.

Как рассказали агентству "Интерфакс" в минсоцзащиты региона, с 23 марта во всех соцучреждениях ввели ограничения из-за угрозы распространения коронавируса. Кроме того, в данном интернате с 5 октября действует режим обсервации из-за выявленных случаев COVID-19.