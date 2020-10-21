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Рубрика: Общество

Здравый подход

Решение острых проблем здравоохранения находят там, где его ищут
Текст: Татьяна Дмитракова (Сахалинская область)
Российская газета - Спецвыпуск № 237(8291)
Сахалинская область одной из первых в России разработала и внедрила собственную программу привлечения медицинских кадров. И плоды уже есть.
Власти смогли создать условия для притока врачей в медицинские учреждения Сахалина. Фото: Александр Корольков Власти смогли создать условия для притока врачей в медицинские учреждения Сахалина. Фото: Александр Корольков
Власти смогли создать условия для притока врачей в медицинские учреждения Сахалина. Фото: Александр Корольков

2019-й стал рекордным: штат островных больниц и поликлиник пополнили 300 врачей. Как сообщили в минздраве области, за минувший год планировалось довести укомплектованность медучреждений врачами до 85,9 процента, а работниками среднего звена - до 81,1. По факту же к декабрю удалось достичь планки 92,4 и 93 процента соответственно.

Фото: Пресс-служба правительства Сахалинской области
Глава Сахалина рассказал о технологических приоритетах на ближайшие годы

В этом году с учетом ковидной ситуации и максимального вовлечения медиков в кампанию по предотвращению распространения опасной инфекции темпы привлечения специалистов снизились. Тем не менее за 8 месяцев в сахалинские медучреждения пришли 143 врача, еще 24 ожидаются до конца года.

К примеру, в южно-сахалинскую детскую поликлинику в 2020-м трудоустроилось 11 специалистов - педиатры, офтальмологи, ортопеды, гастроэнтеролог и психиатр.

Среди них были и молодые врачи, и доктора со стажем. Часть - коренные сахалинцы, вернувшиеся на остров после окончания вузов. Другие специалисты прибыли из Нижнего Новгорода, Благовещенска, Томска, Екатеринбурга.

- Захотелось поменять место жительства, познакомиться с новыми людьми, - объяснила свой выбор офтальмолог Юлия Марьина из Екатеринбурга. - Поликлиника отлично оснащена. Есть все необходимое оборудование, чтобы полностью обследовать органы зрения ребенка.

В Южно-Сахалинске открылся высокотехнологичный центр профилактических медицинских осмотров, аналогов которому в России пока нет

Тягу к перемене мест на Сахалине подкрепляют и весомыми материальными плюсами.

- С 1 апреля 2019 года мы подняли зарплату врачей на 30 процентов, а среднего медперсонала - на 10. Единовременную выплату на обустройство, так называемые подъемные, увеличили в два раза и даем от 1,45 до 2,6 миллиона рублей - в зависимости от района. Компенсируем расходы на аренду жилья - до 25 тысяч рублей в месяц. Кроме того, участник медицинской кадровой программы может рассчитывать на единовременную выплату на покупку жилья в размере до 60 процентов от его стоимости, но не более трех миллионов рублей, - перечислил льготы губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Благодаря усилиям властей региона дефицит кадров существенно снизился, а значит, сократились и очереди на прием. С нехваткой узких специалистов помогают справиться современные технологии.

Фото: Сергей Фадеичев / ТАСС
Телемедицинские консультации можно будет получить по ОМС

- В первичном звене, в каждой районной поликлинике мы обеспечили возможность проведения телемедицинских консультаций. Только в этом году уже организовано 4,5 тысячи таких удаленных приемов, - сообщил глава области. - Теперь сахалинцы и курильчане могут оперативно получать специализированную медпомощь вне зависимости от места своего нахождения.

В поликлинике N 4 Южно-Сахалинска телемедицину осваивают около года. За это время провели 150 сеансов связи с Первым клиническим медцентром города Коврова Владимирской области. Примерно столько же видеоконсультаций состоялось с коллегами из сахалинского онкодиспансера и областной клинической больницы. А недавно здесь появились консультации в режиме "врач - пациент": в дистанционном формате можно "сходить" на прием к врачу из дома и даже с рабочего места.

- В среднем в онлайн-режиме принимаю от одного до трех пациентов в неделю, - поделилась врач-невролог поликлиники N 4 Елена Монтвилишская. - Такие сеансы связи удобны для наблюдения за состоянием человека в динамике.

По мнению заведующего лабораторией электронного здравоохранения Института цифровой медицины Первого МГМУ имени И.М. Сеченова Игоря Шадеркина, в Сахалинской области создана хорошая база для развития цифровых технологий в сфере медицины.

- Но, конечно, это еще только начало, - говорит он. - Необходимо внедрять современные технологии во всех медицинских объектах, в том числе первого уровня - в ФАПах, амбулаториях. Это позволит достичь максимальной доступности медицинской помощи для жителей.

О доступности медицинских услуг в островном регионе заботятся особо. По российским нормативам в небольших населенных пунктах с населением менее двух тысяч человек, расположенных не далее шести километров от ближайшего лечебного учреждения, строить фельдшерско-акушерские пункты не полагается. Но в Сахалинской области решили на эти нормативы не ориентироваться и ставить ФАПы там, где необходимо. С 2017 года введено 17 ФАПов и амбулаторий, из них 9 - в прошлом году. В 2020-м строят еще две амбулатории - в селах Чапланово Холмского района и Ильинском Томаринского района, и ФАП в селе Советском Долинского района.

4500 телемедицинских консультаций провели в районных поликлиниках области в этом году

Появляются и крупные медицинские учреждения. В Южно-Сахалинске опережающими темпами возводится новая станция скорой медицинской помощи. Под одной крышей там объединят "скорую", центр медицины катастроф и информационно-аналитический центр.

- Мировой опыт показывает, что такие службы должны работать неразрывно, в тесной связке. Особенно значимо это при крупных стихийных бедствиях, когда вводится единое управление, чтобы избежать дополнительных жертв, - прокомментировал руководитель областного минздрава Владимир Кузнецов. - Но до недавнего времени мы не могли решить эту задачу - все упиралось в старые здания и отсутствие логистики.

Фото: Антон Новодережкин/ТАСС
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Месяц назад в Южно-Сахалинске открылся высокотехнологичный центр профилактических медосмотров. По словам зампреда регионального правительства Владимира Ющука, аналогов в России ему пока нет. В течение 3-4 часов пациенты могут сдать все необходимые анализы, пройти низкодозную компьютерную томографию органов дыхания, денситометрию, ЭКГ, ультразвуковое исследование брюшной полости, мочеполовой и сердечно-сосудистой систем, гастроколоноскопию с общим обезболиванием и МРТ.

- У сахалинцев старше 65 лет появилась возможность в одном месте пройти обследование гораздо шире обычной диспансеризации, - подчеркнул Валерий Лимаренко. - Поставлена задача - в течение 2021 года обслужить всех пациентов этой возрастной категории, а их у нас около 80 тысяч. И затем каждый год они будут проходить углубленный осмотр, чтобы вовремя выявить болезнь и полечить человека. Такая диспансеризация - это фактически пропуск в здоровую старость. Планируем еще два подобных центра, но поменьше масштабом, открыть на севере острова - в Поронайске и Тымовском.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Сахалинская область Южно-Сахалинск

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