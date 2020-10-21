С подконтрольных экс-мэру Владивостока компаний взыскали 1,4 млрд

Бывший мэр Владивостока Игорь Пушкарев, его брат Андрей Пушкарев, экс-глава МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников и шесть предприятий группы "Востокцемент", подконтрольных братьям Пушкаревым, выполняя судебное решение, перечислили на счета федерального казначейства по Приморскому краю 1,45 миллиарда рублей, информирует Генеральная прокуратура Российской федерации.

Как говорится в сообщении, деньги были перечислены в результате совместных усилий Генпрокуратуры РФ, ФССП России и УФСБ России по Приморскому краю.

В марте 2020 года Советский районный суд Владивостока удовлетворил иск Генпрокуратуры к Пушкаревым, Лушникову и шести компаниям группы "Востокцемент" - АО "Спасскцемент", ООО "ДВ-Цемент", АО "Дробильно-сортировочный завод", АО "Владивостокский бутощебеночный завод", АО "Теплоозерский цементный завод", АО "Спасский комбинат асбестоцементных изделий". Суд пришел к выводу, что деньги были незаконно получены в 2008-2016 годам по муниципальным контрактам.

Напомним, что в апреле прошлого года суд признал Игоря Пушкарева виновным в коррупции, приговорив его 15 годам заключения и штрафу в 500 миллионов рублей. Фигурантами дела были также его брат, осужденный условно на восемь лет с выплатой такого же штрафа, и директор МУП "Дороги Владивостока" Андрей Лушников, получивший десять лет колонии строгого режима и штраф в размере 500 миллионов.