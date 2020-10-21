В Приморье открыли дополнительные госпитали для больных COVID-19

В Приморье развернуты дополнительные инфекционные госпитали. Так, в качестве ковидного госпиталя заработал краевой клинический кожновенерологический диспансер во Владивостоке, где развернуты 200 коек, сообщила пресс-служба правительства Приморья.

Еще в четырех больницах городов Спасска-Дальнего, Уссурийска, Находки и поселка Славянки перепрофилированы отделения в больницах. В целом в крае развернуто 12 инфекционных госпиталей для пациентов с коронавирусной инфекцией, рассчитанных на 1765 коек.

"Везде обеспечена подводка кислорода, дооснащение оборудованием, лекарственными препаратами и средствами индивидуальной защиты, проведена подготовка медработников. На сегодня заполненность коечного фонда в крае составляет 90 процентов. Ежедневно мы увеличиваем коечный фонд в медицинских учреждениях", - рассказала заместитель председателя правительства - министр здравоохранения Приморья Анастасия Худченко.

Приморцев, кому поставлен диагноз COVID-19, с каждым днем становится все больше. Так, за сутки в крае выявлено 125 новых случаев - это самый высокий показатель за все время эпидемии. Вчера эта цифра была равна 120. Общее количество выявленных случаев приближается к 13,7 тысячам.