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Рубрика: Общество

В Забайкалье женщинам с COVID-19 запретили делать маникюр

Текст: Дина Непомнящая

Отказаться от ношения на ногтях любого лака попросили забайкальские врачи женщин, у которых выявлен коронавирус. Как объяснил главный внештатный пульмонолог края Сергей Лукьянов, покрытие на ногтях может помешать проведению медицинских процедур.

Фото: Владимир Гердо / ТАСС
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Часто у пациентов с коронавирусной инфекцией снижается содержание кислорода в крови, и всем больным исследуют его уровень. Для этого существуют два эффективных способа.

"Первый - исследовать газы крови. Это крайне болезненная процедура, кровь берется специальной иглой из артерии и с помощью аппарата пульсоктометра. И второй способ - с помощью пульсоксиметра. Этот аппарат надевается на безымянный палец. У женщин и девушек очень часто маникюр, что значительно снижает прохождение инфракрасного луча, а, следовательно, уровень насыщенности кислородом прибор показывает низкий. Поэтому, к каждой пациентке с маникюром, особенно с темным, мы обращаемся с просьбой снять гель или обычный лак с безымянного пальца", - пояснил Сергей Лукьянов.

Временно отказаться от привычки красить ногти рекомендуют не только тем дамам, которые попадают в больницу, но и тем, кто находится на домашнем лечении. В случае резкого ухудшения состояния врач из поликлиники или сотрудник бригады скорой помощи также может провести пульсоксиметрию. Тем же пациентам, которые находятся на искусственной вентиляции легких уровень кислорода в крови измеряется постоянно.

"СOVID-19 не для модниц. Жизнь дороже", - заявил Сергей Лукьянов.

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Он также отметил, что сейчас все медики региона максимально загружены работой, ведь в борьбе с новым вирусом задействованы все имеющиеся средства и ресурсы. Врачи работают сутки через сутки, практически не покидая больниц во время своих дежурств.

"Фактически, в режиме военного времени. Сейчас в моностационаре, где я работаю, максимальная нагрузка, в четырех реанимациях находятся 48 больных, более 20 из них - с критическими нарушениями газообмена, получают разные виды искусственной вентиляции легких", - отметил пульмонолог.

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