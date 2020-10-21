Василий Орлов: На расселение ветхого фонда в зоне БАМа нужно 20 млрд руб

Власти Амурской области внесли в Минстрой РФ предложения, которые касаются основного механизма переселения людей из непригодных для проживания домов в зоне БАМа. Об этом рассказал глава региона Василий Орлов на прошедших в режиме онлайн парламентских слушаниях Совета Федерации.

Проблема расселения ветхого жилфонда в бамовских поселках насчитывает десятки лет.

- В прошлом году мы отметили 45-летнюю годовщину с начала строительства Байкало-Амурской магистрали. Но на территории поселков этой легендарной советской стройки большое количество людей до сих пор постоянно проживает в строительных вагончиках, модульных блок-контейнерах, бараках, сборно-щитовых и каркасно-насыпных домах, которые в 70-80-е годы прошлого столетия предоставляли для временного проживания строителям дороги и членам их семей, - заметил председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Олег Мельниченко.

Сейчас эта тема находится на контроле Совета Федерации, решение проблемы тесно связано с исполнением поручения президента РФ о переселении граждан из строений, созданных в период промышленного освоения Восточной Сибири и Дальнего Востока.

Как подчеркнул Василий Орлов, к зоне БАМа относятся пять муниципальных образований, это практически половина всей территории области. А доля ветхого и аварийного жилья там составляет около 12 процентов общего объема жилфонда при среднем показателе по Приамурью около семи процентов.

Благодаря трем федеральным госпрограммам, в которых ежегодно участвует область, с 2011-го по 2019-й из почти 99 тысяч квадратных метров аварийного "бамовского" жилья уже переселили 2025 семей (более пяти тысяч человек). Объем затраченных бюджетных средств - более 6,4 миллиарда рублей.

- В конце 2019 - начале 2020 года в Амурской области была проведена сплошная инвентаризация ветхого и аварийного жилфонда на всей территории зоны БАМа. Согласно полученным данным, в непригодном жилье - а это 255 тысяч "квадратов" - проживают порядка пяти тысяч семей, - рассказал глава области.

Основной механизм переселения - это отдельное направление в госпрограмме "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации". Учитывая опыт предоставления людям жилья вместо пострадавшего во время паводка (уже расселено 265 домовладений, на что затратили 635 миллионов рублей), Приамурье подготовило и предложило Минстрою РФ комплекс изменений в программу.

В частности, речь идет о введении права приобретать жилье на всей территории области. Это позволит использовать весь рынок вторичного жилья, ведь покупка на нем - наиболее быстрая и оптимальная для оперативного начала расселения схема. Например, в Тынде стоимость квадратного метра на "вторичке" - 40 тысяч рублей. Если же рассчитывать только на строительство, то надо ориентироваться на цену не менее 90-110 тысяч рублей.

Также предложено разрешить приобретение жилья большей площадью, чем занимаемая - в пределах суммы выделенной субсидии. Эта поправка очень актуальна для жителей малогабаритных квартир и домов. Купить или построить им равнозначное жилье в настоящее время невозможно.

Еще одна инициатива - прописать условие обязательной передачи гражданами, которые получили социальную выплату, аварийных помещений и земельных участков в государственную или муниципальную собственность. Это позволит обеспечить снос объектов и прекратить их повторное заселение.

Четвертое предложение заключается в определении размера субсидий на строительство исходя из экспертизы сметной стоимости. Дело в том, что стоимость сооружения квадратного метра в северных районах существенно выше утверждаемой Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ и используемой при расчетах.

Василий Орлов отметил, что эти условия поддержаны Минстроем России и всеми заинтересованными субъектами РФ - Иркутской областью, Забайкальским краем и Республикой Бурятия.

- В свою очередь сверх лимитов по госпрограмме РФ, с 2020 года мы взяли на себя обязательства по расселению наиболее социально незащищенной категории - 63 многодетных семей, - заметил губернатор. - 56 миллионов рублей уже предусмотрены в областном бюджете. Расселить из непригодного жилья все многодетные семьи планируется за два-три года.

Он обратил внимание на то, что общий объем затрат, необходимых на расселение всего непригодного к проживания жилого фонда в зоне БАМа, составляет более 20 миллиардов рублей. И возможностей только регионального бюджета для этого недостаточно.

Для решения проблемы расселения аварийного жилья в зоне БАМа до 2027 года Василий Орлов предложил докапитализировать государственную программу РФ "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации" в части мероприятий по переселению граждан из ветхого и аварийного жилья в зоне БАМа, а также скорректировать условия реализации программы по предложениям Амурской области.