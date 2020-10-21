27-летнего парня "скорая" привезла умирающим. У него был синдром слабости синусового узла сердца, один из признаков которого - потеря сознания. Доктор Левкина за две минуты установила пациенту временный кардиостимулятор. Через подключичную вену ввела катетер с электродом прямо в сердце.

В медицине с детства

- Подключаю батарейку - и парень стал оживать на глазах. Оклемался, ничего не помнил и все порывался уйти домой. Разве это не чудо?! - улыбается врач-кардиолог Динара Левкина.

Она о человеческом сердце знает если не все, то очень многое. Рассказывает увлеченно, ярко и образно.

- За сутки через здоровое сердце прокачивается порядка 170 литров крови, за это время оно делает примерно сто тысяч сокращений. Магическое действо! - говорит Динара Ахмедовна.

Доктор признается, что в сердце влюблена еще с первых курсов медицинского института, на занятиях анатомии и физиологии она, затаив дыхание, слушала лекции о строении и работе главного насоса в организме.

Динара с самого детства знала, что будет только врачом. Она росла в семье медиков: мама - кардиолог, папа - лор-врач, который несколько лет руководил Свободненской городской больницей.

- Папа был удивительный. Он узбек, его выслали на Дальний Восток. Он окончил Хабаровский государственный медицинский институт. Прожил 90 лет и до последнего дня носил галстук и элегантную шляпу, - вспоминает Динара Ахмедовна.

Медицина была ее миром с самого рождения, доктор Левкина прошла все его ступени. В студенчестве подрабатывала в больнице санитаркой, потом медицинской сестрой.

Чукотка, Сибирь, Свободный

Большую часть учебы в Благовещенском мединституте Динара провела в библиотеке. Улыбаясь, говорит, что ничего кроме библиотеки и занятий не видела, поэтому, когда на третьем курсе получила предложение выйти замуж, согласилась не раздумывая. А на пятом уже стала мамой.

После окончания учебы ее с мужем направили на Чукотку. Годы, прожитые в том суровом краю, она вспоминает с благодарностью.

- Там жили умнейшие и образованнейшие люди со всего Советского Союза, было чудесное общение, - говорит врач.

Судьба подарила ей замечательный шанс - ординатуру по кардиологии в институте терапии Сибирского отделения РАН. Ее учителями были ведущие кардиологи и терапевты страны. Она работала в большой и престижной больнице сибирской столицы. Молодость, удачная карьера, подрастающая дочка. Вот оно, счастье! Но неожиданно Динара приняла решение вернуться в родной Свободный.

Город детства был и есть для нее самым любимым. Здесь врачу доверили свои "сердечные тайны" тысячи свободненцев.

- Я могу в лицо не узнать человека, но его кардиограмму помню, - смеется доктор Левкина.

Четверть века она работает в этом городе, что называется, за двоих: ведет кардиологический прием в частном медицинском центре и трудится врачом функциональной диагностики в городской женской консультации.

Зачастую работает по 12 часов в сутки и не устает.

У кардиологических больных паника - частый симптом. Поэтому для них важно слышать уверенный голос врача

- Для меня отдых - это когда я переключаюсь с одного вида деятельности на другой, - замечает врач-кардиолог.

Номер ее сотового телефона известен сотням жителей Приамурья, она указывает его в медицинском заключении. Иногда чувствует, что пациент сам не позвонит. Тогда обязательно свяжется с больным. Спросит о здоровье, задаст нужные вопросы.

Доктор Левкина может оставить все дела и по телефону консультировать пациента с высоким давлением или нарушением сердечного ритма.

У кардиологических больных паника - частый симптом. Поэтому для них важно слышать уверенный голос врача. Левкина сделала консультации доступными. Человеку не нужно идти в поликлинику или вызывать врача на дом. Не нужно даже вставать. Просто позвонить врачу, который по голосу и дыханию сможет определить, что именно нужно сделать, чтобы облегчить состояние пациента.

Динара Ахмедовна признается, что у нее часто бывает желание обнять человека, который побеждает болезнь. Иногда кажется, что дело плохо и шансов мало. А больной преодолевает недуг и добивается положительной динамики.

- Болезнь можно победить, если врач и пациент становятся союзниками, - говорит доктор Левкина.

Думающий врач

Сердечно-сосудистая система человека - одно из самых уникальных творений природы, уверена Динара Ахмедовна. Она говорит о предмете своего профессионального интереса эмоционально, с жаром и трепетом. Налицо - искренняя, сердечная привязанность доктора к работе:

- Вы только вдумайтесь: кроме главного генератора электрических импульсов - синусового узла, сердце имеет еще несколько страхующих источников ритма. Кстати, артерию, которая снабжает кровью этот узел, никогда не поражает атеросклероз!

Современные технологии и препараты, которые помогают лечить сердечно-сосудистую патологию, врач называет прорывными.

- Одни только статины чего стоят! Эти препараты серьезно продлевают жизнь и улучшают ее качество, - говорит кардиолог Левкина.

Движение - жизнь! Этим принципом она руководствуется постоянно. Очень редко ездит на общественном транспорте - чаще старается ходить пешком.

Много лет назад отказалась от кондитерских изделий.

- Могу выпить бокал красного сухого вина. Оно входит в кардиологические стандарты лечения и профилактики, - улыбается Динара Ахмедовна.

Две ее дочери стали врачами. Левкина убеждена, что детей не надо воспитывать:

- Им надо показывать, как делать правильно. На своем примере.

Путешествия для нее все. Заядлая туристка, она объездила многие уголки России и мира. В Италии, Испании и Германии была несколько раз.

- Все имеет цену, бесценны только наши положительные эмоции, - говорит кардиолог.

Оставаться в прекрасной физической форме ей помогают генетика и забота о своем здоровье.

- Я думающий врач, - считает Динара Левкина.

Для ее пациентов это еще один повод для выздоровления. Сегодняшняя медицина имеет строгие рамки. Стандарты, правила, нормативные расчеты, схемы. Маршрутизация, порядки, инструкции.

В сущности, регламентирована даже аналитическая деятельность врача. Но не его размышления, искания, с которыми профессионализм выходит на другой уровень.

Динара Ахмедовна говорит, что жизнь часто дарит общение с мудрыми людьми. Много лет она помнит слова, сказанные ей одной из пациенток: "Жить надо на все 100 процентов сейчас. Не откладывать на потом".

Доктор Левкина так и поступает. Полностью отдает силы работе, которую любит, как говорят романтики, всем сердцем! А она знает в этом органе толк.

Прямая речь

Владимир Константинов, мэр города Свободный:

- Я не раз слышал от людей, что Динара Ахмедовна Левкина - врач от бога, которая своим позитивным настроем поддерживает пациентов. Очень многие говорят, что она грамотно лечит самые сложные сердечные заболевания, возвращает людей к полноценной и здоровой жизни. Такие врачи по праву могут считаться гордостью нашего небольшого города.