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21.10.2020 11:13
Рубрика: Экономика

Вырос спрос на дальневосточный гектар

Текст: Марина Трубилина

В этом году дальневосточные гектары получили 10 тысяч человек, сообщает Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке и в Арктике. Это больше, чем за тот же период прошлого года.

Фото: Евгений Епанчинцев/РИА Новости
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Всего за время действия программы земельные участки в безвозмездное пользование получили более 85 тысяч человек. Общая площадь предоставленных участков - 60 тысяч гектаров.

Больше всего дальневосточников интересуют участки в Приморском крае - здесь землю получили 22,5 тысячи человек. На втором месте Якутия (14,8 тысячи человек). Тройку лидеров замыкает Хабаровский край, где участки осваивает более 12,5 тысяч человек. Активным спросом пользуется земля на территории новых регионов Дальнего Востока - Бурятии и Забайкальского края (регионы были включены в Дальневосточный федеральный округ только в 2018 году, выдача гектаров здесь началась лишь в августе 2019 года). За год землю здесь взяли 2,6 тысячи и 3,7 тысячи человек соответственно.

Чаще всего люди берут землю для строительства личного жилья (43%). 37% - для сельскохозяйственной деятельности. Около 10% получателей собираются открыть магазины, кафе, технические центры и заниматься другими видами предпринимательской деятельности. 7% получателей "гектаров" попытаются реализовать проекты в туристической отрасли, 3% решили заняться иной деятельностью.

В регионах Экономика Недвижимость Земля ДФО Выдача дальневосточного гектара

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