Сотрудники Саратовского районного нефтепроводного управления (РНУ) АО "Транснефть-Приволга" приняли участие в общероссийских командно-штабных учениях по ликвидации ЧС, связанных с разливом нефти и нефтепродуктов. Масштабные учения с привлечением сил и средств территориальных подсистем единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций проходили на объектах топливно-энергетического комплекса в Крыму, Саратовской, Волгоградской и Мурманской областях, Ямало-Ненецком автономном округе.

В Саратовской области отрабатывали действия по ликвидации ЧС на магистральном нефтепроводе через водную преграду. Кроме специалистов компании "Траснефть-Приволга" в масштабных учениях приняли участие региональные подразделения МЧС. Всего в тренировках участвовало 363 человека и 80 единиц техники.

По сценарию из-за сильных дождей произошел разлив притока Волги - реки Малый Караман, который пересекает магистральный нефтепровод Куйбышев - Лисичанск. В результате наводнения изменилось русло реки с последующим смещением грунтов вместе с магистральным нефтепроводом, его разгерметизацией и выходом нефти на водную поверхность.

Еще накануне, на первом этапе учений, получив вводную об ухудшении погодных условий, подразделения АО "Транснефть -Приволга" перешли на режим повышенной готовности. На следующий день, 23 сентября, диспетчер зафиксировал снижение давления на 331 километре магистрального нефтепровода Куйбышев - Лисичанск и произвел "остановку" технологического участка "Самара - Красноармейское".

На месте разлив нефти обнаружила патрульная группа линейной аварийно-эксплуатационной службы линейной производственно-диспетчерской станции (ЛПДС) "Терновка". Для устранения "повреждения" нефтепровода и последствий условного загрязнения оперативно выехали аварийно-спасательные подразделения ЛПДС "Грачи" и "Терновка", персонал нефтеперекачивающей станции "Бородаевка", а также профессиональное аварийно-спасательное формирование АО "Транснефть-Приволга".

Предприятие располагает необходимым современным оборудованием отечественного производства

Как рассказали участники учений, одной из главных задач было не допустить попадания нефти через Малый Караман в Волгу, которая находится в нескольких километрах от места условной аварии. По словам специалистов, в подобных ситуациях успех зависит от быстрых и слаженных действий.

На реке Малый Караман были развернуты три рубежа боновых заграждений, установлено специальное оборудование: нефтесборщики, насосы для откачки и емкости для временного хранения нефти.

- По действующим нормативам на установку боновых заграждений, монтаж емкостей, установку оборудования для откачки нефти отводится четыре часа. Мы завершили эти работы на час раньше, - рассказал начальник ЛАЭС ЛПДС "Грачи" Владимир Кокухин, отвечавший за локализацию условного разлива нефти на третьем рубеже.

Сотрудники предприятия также организовали контроль за экологическим состоянием в районе "ЧС" и на границах ближайших населенных пунктов - сел Андреевка и Филипповка. Специалисты эколого-аналитической лаборатории Саратовского РНУ взяли пробы почвы, воды, воздуха.

- Наша лаборатория аккредитована в системе Росаккредитации, располагает современным оборудованием, которое позволяет оперативно проводить такие исследования, - рассказала начальник лаборатории Елена Волкова.

По словам руководителя штаба ликвидации ЧC Саратовской области-вице-губернатора, председателя правительства Саратовской области Александра Стрелюхина, учения прошли успешно.

- На территории Саратовской области проходят тысячи километров подземных нефтепроводов диаметром от 530 до 1220 миллиметров, есть переходы через реки, в том числе через Волгу. Кроме того, в регионе значительный резервуарный парк, который также требует серьезного внимания. Мы должны быть готовы к развитию любых ситуаций, и подобные учения помогают в этом, - говорит вице-губернатор.

Как подчеркнул генеральный директор АО "Транснефть-Приволга" Дмитрий Бузлаев, для ликвидации таких ЧС предприятие располагает необходимым современным оборудованием, причем практически все оно отечественного производства.

- Задача этого командно-штабного учения состояла в том, чтобы не только локализовать и ликвидировать "чрезвычайную ситуацию", но и обеспечить дальнейшую бесперебойную работу магистрального нефтепровода, с этой задачей личный состав также справился, - отметил Дмитрий Бузлаев.

Руководитель предприятия также сообщил, что в ходе учений был показан хороший уровень взаимодействия со структурами ГУ МЧС России по Саратовской области и органами местного самоуправления. АО "Транснефть-Приволга" проводит подобные масштабные учения ежегодно, чтобы поддерживать готовность к ликвидации возможных ЧС в любое время.

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