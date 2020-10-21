О старообрядцах обыватель знает не так много. Мол, носили бороды, крестились двумя перстами, была боярыня Морозова... И все в прошедшем времени: было, было, было. Но на самом деле старообрядцев немало до сих пор, колыбелью же их в России является Нижегородская область, а именно - керженские леса.

Едут из любопытства, а потом втягиваются

Маргарита Алмазова живет в Семенове и собирает по небольшим деревушкам, затерянным в лесах, материал для будущей диссертации. О своей работе иногда рассказывает в соцсетях, выкладывает видео, фотографии. Как это часто бывает, от горящей души одного человека зажигаются многие, кто с ним соприкасается. Так с Маргаритой в деревни попросились первые любознательные люди, затем еще, еще... Сейчас раз в неделю с ней ездят небольшие экскурсионные группы, появилось целых восемь маршрутов, рассчитанных на разную степень посвященности человека в суть вопроса: кто такие старообрядцы и почему так важно узнать о них как можно больше?

- С большой вероятностью ваши предки были старообрядцами, - так начала Маргарита наш первый разговор, когда я поинтересовалась, можно ли присоединиться к ее путешествию. - Я не профессиональный экскурсовод, я занимаюсь научной работой. Часто бывает так, что люди едут со мной из простого любопытства, а потом просятся еще, погружаются в вопрос глубже и глубже. Их почему-то начинает тянуть сюда, тем более что места здесь необыкновенные.

Колодчик-то в Осинках непростой

То, что Маргарита оказывается права насчет мест, чувствуешь уже на первой точке маршрута. Мы начали путь со святого Осинковского колодчика: это источник, расположенный неподалеку от одноименной деревни. Вода здесь не замерзает даже зимой, считается целебной. Расположен он на месте бывшего скита старообрядцев. Перед мученической кончиной во время гонений его насельники спрятали святые дары, которыми причащаются верующие, в колодце. Позже люди заметили необычные свойства этой воды: теперь сюда устремляются паломники. Пожалуй, это одно из двух мест нашего маршрута, куда при желании можно приехать самостоятельно, во все другие точки без проводника добраться сложно.

Услышать крюковое пение

По дороге на следующую остановку - церковь Казанской иконы Божией Матери в селе Малое Зиновьево - Маргарита рассказывает про то, как вместе с жителями керженских лесов - "кержаками" - они восстанавливают старообрядческие святыни. На это уходит часть средств, которые собираются с организованных экскурсий. Несмотря на то, что многие из этих мест охраняются государством и являются памятниками, далеко не везде есть хотя бы таблички, напоминающие об этом.

С одним из "кержаков" - Александром Ильиным - нам удается познакомиться во время поездки. Благодаря его стараниям был найден колодец "Сорокины могилы": в XVIII веке здесь проходили соборы старообрядцев из многочисленных керженских скитов. Найденный в лесу ручеек привел его к остаткам колодезного обруба в лесу.

В этом году старообрядцам удалось обновить девять святых мест. Это могилы почитаемых святых, скит Семи Дев, старый скит "Смольяны".

Церковь Казанской иконы Божией Матери в течение нескольких лет восстанавливали люди. В том числе чаяниями настоятеля храма отца Николая Субботина в бывшем деревянном доме теперь находится храм, над которым высится новая колокольня. Приход небольшой - 10-15 человек. Это церковь древлеправославного толка: в современном старообрядчестве насчитывается сразу несколько течений (по-другому "согласий"). И Русская древлеправославная церковь (раньше она носила название новозыбковской) - одна из наиболее многочисленных.

Отец Николай радуется гостям, с удовольствием рассказывая про историю храма, показывает старинное священническое облачение, которое хранится здесь.

- Я был тридцатым по счету, кто носил эти одежды, - поясняет он. Облачение было решено сохранить, поэтому сейчас оно лежит в храме на почетном месте. А еще отец Николай владеет старинным искусством крюкового пения, которое было принято в Православной церкви до раскола. Крюки - это знаки церковной нотации, которые берут свои истоки в византийской традиции. Каждый такой крюк обозначает от одного до нескольких тонов: современный музыкант такую "грамоту" с листа прочитает вряд ли.

И прикоснуться к трехсотлетней сосне

Из храма наш путь лежит вглубь лесов, по старинным скитам старообрядцев. Самый крупный из них - Комаровский - стал прототипом того, что описан в романах Мельникова-Печерского "В лесах" и "На горах". Непосвященный читатель узнает здесь, что настоятельниц скита - Манеф - было три. Могилы всех трех сохранились: старообрядцы почитают их как преподобных, сюда часто наведываются паломники. Кстати, Маргарита стала провожатой к скиту более чем неслучайно: ее мама воспитывалась у последних насельниц обители.

Еще одна точка притяжения в керженских лесах, причем не только для интересующихся старообрядчеством, - это Улангерская сосна, растущая на месте одноименного скита. Ее возраст превышает 300 лет, а размеры ствола впечатляли долгие годы не только туристов, но и лесорубов. Однако свалить огромное дерево, к счастью, никому не удалось: будто бы высшие силы защищали его от любых посягательств. Сейчас это памятник, охраняемый государством.

В деревне Улангерь остался один жилой дом, которому больше сотни лет. Хозяин бережно сохраняет его в почти первозданном виде.

Соседняя деревня Фундриково обитаемая. Не так давно здесь закрылось почтовое отделение, табличку выбросить жители пожалели, теперь возят ее на тракторе: вдруг почта вернется сюда, тогда табличка опять пригодится.

Но если отбросить экономические соображения, прелесть этих мест главным образом в их малонаселенности. Сюда не добрались городской шум и суета, здесь почти нет заборов, будто само время остановилось, впечатленное поэтичной и молчаливой красотой керженских лесов, еще хранящих память о святых, живших здесь. И если вы мечтаете совершить путешествие во времени, семеновский край - именно то, что нужно.

Кстати

В музее книги Нижегородской государственной областной универсальной научной библиотеки имени Ленина (НГОУНБ) открылась выставка "Поучение верным людям: старообрядческие издания и рукописи", приуроченная к 400-летию со дня рождения протопопа Аввакума (25 ноября 1620 года).

Посетители смогут ознакомиться с редкими, а порой и уникальными изданиями, посвященными жизни видного деятеля старообрядческого движения. Среди них - "Житие протопопа Аввакума им самим написанное и другие его сочинения" издательства Academia (1933), а также книга нижегородского историка Николая Филатова "На родине огнепального Аввакума" (1991). На выставке представлены также рукописные книги старообрядцев, например знаменитые Поморские ответы (XVIII век) - одно из главных апологетических произведений старообрядцев всех согласий. Посещение музея книги (улица Варварская, 3в) проходит с соблюдением требований Роспотребнадзора и по предварительной записи по телефону +7 (831) 439-02-37.