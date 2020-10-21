Сказки и легенды о живой воде, дошедшие до нас из глубины веков, возникли не на пустом месте. Целебные родники бьют в разных районах Башкирии, и о каждом местные жители скажут, что вода в нем живая. Но, наверное, ни один из них не сравнится с Кургазаком. Поэтому мы смело включили его в топ-30 достопримечательностей республики в рамках акции "РГ", которая проводится в честь 30-летия "Российской газеты".

Источник Кургазак находится в Салаватском районе, на территории геопарка "Янган-Тау", входящего в глобальную сеть геопарков ЮНЕСКО, в нескольких километрах от одноименной здравницы. Он вытекает из отрогов горного хребта Каратау. Местные жители с незапамятных времен используют воду из источника не только для утоления жажды, но и для укрепления здоровья. После того как состав воды исследовали ученые, вода из Кургазака стала использоваться как один из природных лечебных факторов в санатории "Янган-Тау". В здравницу она поступает по специальному трубопроводу. Отдыхающие принимают минеральную воду "Кургазак" как лечебное питье, в виде ванн, да и просто умываются ею.

При этом "живая вода" доступна любому, а не только тем, кто приезжает в санаторий. Ведь родник вытекает на поверхность буквально в нескольких десятках метров от трассы, ведущей из Башкирии в Свердловскую область.

Вода чистая, прозрачная и вкусная. Ее можно свободно набрать, чтобы попить в дороге или привезти домой. Поэтому у водопада в гроте всегда многолюдно. А воды хватит всем. Она поднимается из глубины 600-800 метров по тектоническим разломам и выдает 100-125 литров в секунду.

Напор таков, что когда-то Кургазак крутил жернова мельниц. Известный исследователь Петр Симон Паллас в своей книге "Путешествие по разным провинциям Российской Империи", изданной в 1773 году, оставил такое описание источника: "Из лежащего над рекою взгорья выходит небольшой ручей Кургазак, и, протекши саженей 60, низвергается крутою стремниною в Юрюзень. Но однако ж и на сем кратком расстоянии находится четыре мельницы, принадлежащие двум здесь обитающим башкирцам Янгильде и Кюскильде. Рассказывают, что сей ручей иногда вдруг перестает течь, и по кратком отдыхе при мельницах вновь собирается; обстоятельство, кое из подземного бегу весьма легко изъяснить можно. Однако ж башкирцы при сем случае рассказывают как о мельницах, так и о всей сей стране различные привидения и колдунов вымыслы".

Как видим, земля Салавата всегда была овеяна легендами. Ну а особенность то появляться, то исчезать отразилась в названии родника. "Кургазак" некоторые переводят с башкирского как "показывающийся временно". Хотя есть и другие варианты перевода, например, "мощная речка" или "сухая речка".

Зато что уж постоянно, так это температура воды - круглый год она держится на отметке 16 градусов по Цельсию. Источник не замерзает даже в лютую зиму. По берегам лежит снег, а от воды поднимается густой туман. Тоже феномен, который радует любителей водных процедур. В летний зной в пруду, который сотрудники геопарка облагородили, сделав удобные подходы, плавают желающие охладиться, а в крещенские морозы - моржи.

Источник Кургазак - не просто достопримечательность, это гидрогеологический памятник природы Республики Башкортостан и охраняется государством.